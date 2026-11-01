GTA 6 vanterà un open world mai così ricco: tutte le novità da EDGE

Nella demo di circa 90 minuti giocata da Rob Nelson di Rockstar North emergono il ricercato basato sulle prove, 600mila animazioni e un indicatore di relazione a quattro livelli tra Jason e Lucia.

L'open world di GTA 6 sarà il più ricco di sempre per la serie targata Rockstar Games, ma questa è soltanto una delle tante novità rivelate da Edge, che ha dedicato all'attesissimo gioco una corposa anteprima piena di dettagli sul mondo, i personaggi e le meccaniche che avremo modo di toccare con mano a partire dal 19 novembre. Dagli elementi simulativi alla profondità dei PNG, dalle interazioni con lo scenario al rapporto fra Jason e Lucia, gli sviluppatori di Grand Theft Auto 6 hanno intenzione di superare i limiti dell'open world tradizionale e consegnarci un'ambientazione capace di sorprenderci continuamente con situazioni emergenti, condizioni atmosferiche variabili e una progressione che si spinge al di là del completamento delle missioni.

L'open world di GTA 6 e i suoi abitanti Rockstar ha mostrato GTA 6 in azione alla redazione di Edge, su una PS5 standard a 30 fps, sottolineando come il team di sviluppo abbia puntato non soltanto ad aumentare le dimensioni della mappa, ma anche a fare in modo che ogni sua parte fosse in grado di interagire con le altre. La prima sorpresa del gioco non è tanto l'estensione dello scenario, che vanterà comunque una superficie complessiva pari al doppio di GTA V. No, il dato più significativo riguarda la densità degli ambienti, che non sono stati riempiti ricorrendo a sistemi procedurali, bensì attraverso una cura artigianale che si ritrova in ogni singolo angolo della mappa e che prova a raccontare delle storie anche quando non esiste il collegamento diretto con una missione. Si pensi, ad esempio, agli appartamenti, che descrivono la vita di chi li abita grazie a fotografie, mobili e persino disordine. Di fronte a queste situazioni, i protagonisti di Grand Theft Auto 6 manifestano reazioni autonome, non scriptate: Jason si tappa il naso per il cattivo odore di una stanza, ad esempio, ma le possibilità chiaramente sono molteplici e danno vita anche qui a contenuti emergenti, capaci di rendere il mondo di gioco più credibile senza ricorrere a un sistema di istruzioni predeterminate. Jason e la sua pistola in GTA 6 La stessa attenzione, tuttavia, è stata dedicata agli abitanti di Leonida, i vari personaggi che incontreremo per strada e che sono stati sottoposti a un processo di direzione artistica inedito, messo a punto con il contributo di sceneggiatori, registi e produttori provenienti da Hollywood e supportato da una quantità di animazioni enorme: circa seicentomila, che abbracciano le più svariate attività. Il discorso si spinge però oltre l'aspetto fisico dei personaggi e include caratteristiche comportamentali che andranno a influenzare le loro reazioni: temperamento, aggressività, quartiere di appartenenza, situazione sociale ed economica, esperienze recenti e lo stesso atteggiamento del giocatore sono tutti aspetti che potranno influire sul modo in cui gli abitanti di Leonida conducono le proprie vite. Uno dei personaggi di GTA 6 Un altro esempio mostrato alla redazione di Edge è quello di un uomo che passeggia col cane: Jason lo osserva e lui, infastidito, gli sguinzaglia l'animale contro, dando vita a un breve inseguimento che spinge alcuni piccioni ad alzarsi in volo all'improvviso, spaventati dal trambusto. Quando il cane finalmente si placa, Jason può riprendere la sua passeggiata e accendersi una sigaretta.

Azioni e conseguenze: la lezione appresa da Red Dead Redemption 2 La tecnologia che regola i comportamenti degli abitanti di Leonida è fondamentalmente un'evoluzione dei sistemi che Rockstar Games ha utilizzato in Red Dead Redemption 2, che a loro volta partivano dall'esperienza maturata con Grand Theft Auto V. L'idea è quella di fare in modo che a ogni azione corrisponda una conseguenza, in maniera simile al mondo reale. Lucia e Jason ragionano sulle proprie azioni davanti a un caffè in GTA 6 L'atteggiamento della polizia è l'esempio più lampante. Se in passato raggiungere un determinato livello di sospetto significava attirare un numero crescente di agenti e cercare di sfuggire all'inseguimento, nel nuovo capitolo della serie i poliziotti terranno conto di ciò che sono effettivamente riusciti a scoprire: il sistema registra elementi come l'aspetto fisico del sospettato, gli abiti che indossa, la presenza di un complice, l'arma utilizzata e ciò che è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza. Queste informazioni vengono rappresentate da una serie di icone collocate nella parte superiore dello schermo e costituiscono una sorta di rapporto investigativo che il giocatore deve cercare di neutralizzare. In che modo? Cambiare vestiti può rendere meno attendibile la descrizione del sospettato, abbandonare un'arma elimina un altro elemento identificativo, separarsi dal proprio complice può impedire alla polizia di continuare a cercare due persone insieme. Jason messo alle strette in GTA 6 Anche il furto di un'automobile comporterà nuovi rischi: alcuni proprietari reagiranno fuggendo, altri saranno disposti a combattere pur di proteggere i loro beni. Le vetture più costose possono inoltre essere dotate di sistemi di localizzazione in grado di trasmettere la posizione del veicolo alle autorità. Persino un'azione apparentemente banale, insomma, potrà innescare una catena di conseguenze imprevedibili.

Armi, rapine e inseguimenti: il cuore di GTA 6 Rientra nel nuovo approccio "realistico" di GTA 6 anche la gestione delle armi, che non possono essere utilizzate con la stessa disinvoltura del passato. I passanti potranno infatti allontanarsi o reagire in modo ostile se Jason gira per strada con un fucile in mano, mentre una pistola infilata dietro ai pantaloni attirerà meno attenzioni. Jason e Lucia armati in auto in GTA 6 Il gioco cerca insomma di simulare una risposta proporzionata ai nostri comportamenti, evitando che ogni piccola infrazione si trasformi automaticamente in una caccia all'uomo. Lo stesso vale per le rapine, che richiederanno un lavoro di pianificazione più attento: se Jason e Lucia decidono di assaltare un negozio, potranno ad esempio dividersi i compiti, così che uno tenga sotto controllo le persone mentre l'altra svuota le casse. Sarà però fondamentale stabilire prima come si procederà poi alla fuga. Nella demo è stato mostrato un colpo finito male, con Jason e Lucia che si allontanano in moto mentre le pattuglie li inseguono. La meccanica del passaggio da un personaggio all'altro consentirà di scegliere se guidare il mezzo oppure sparare agli agenti, tenendo però in considerazione la possibilità che le forze dell'ordine predispongano strisce chiodate lungo la strada: se accade, la moto diventa inutilizzabile e i due si ritrovano a fuggire a piedi, con tutti i rischi del caso. Jason e Lucia nel mezzo di una rapina in GTA 6 L'arresto è chiaramente un'eventualità, come da sempre in Grand Theft Auto, ma il concetto alla base di tutto è la volontà di trasformare anche queste attività tradizionali in esperienze ricche di potenziali imprevisti, che vanno dal numero dei poliziotti coinvolti a ciò che accade per strada e che può influenzare la riuscita o meno di una missione.

Jason, Lucia e la loro relazione complicata Jason Duval e Lucia Caminos sono la prima coppia protagonista di un episodio di GTA, novelli Bonnie & Clyde uniti da una relazione sentimentale oltre che da una collaborazione di stampo criminale. A tal proposito, gli sviluppatori hanno introdotto un sistema denominato Profilo Criminale, che valuta il comportamento dei due personaggi e li classifica come "professionali" o "irrecuperabili" in base alla condotta. Jason e Lucia si preparano a combattere in GTA 6 Durante i combattimenti non sarà sempre necessario uccidere gli avversari, potendo ad esempio ricorrere all'intimidazione o a una violenza limitata al ferimento del nemico, ma chi sceglierà sempre e comunque la strada più crudele si troverà a fare i conti con una trama che cambia di conseguenza, sebbene al momento non sia ancora chiara la portata di questi meccanismi. La libertà d'azione quasi assoluta non si estenderà tuttavia al rapporto fra Jason e Lucia: potremo influenzare il loro grado di vicinanza attraverso un indicatore composto da quattro livelli, che andrà a rafforzare il legame fra i due personaggi grazie ad attività come passeggiate sulla spiaggia, giri in bicicletta, allenamenti in palestra e semplici viaggi in automobile, ma non potremo fare in modo che le loro strade si dividano. La relazione "movimentata" di Jason e Lucia in GTA 6 Questa relazione farà insomma parte dell'esperienza di GTA 6 e il gameplay si adatterà di conseguenza, con il meccanismo del cambio di personaggio che rientrerà nell'ottica di una suddivisione dei compiti tipica delle coppie che condividono obiettivi, ricompense e conseguenze: nella buona e nella cattiva sorte, letteralmente, affrontando insieme il percorso di rivalsa e affermazione che è un tema tipico della serie.

Missioni, furti e strategie Come detto, le rapine, i combattimenti e gli inseguimenti rappresenteranno una parte fondamentale dell'esperienza di GTA 6, ma Rockstar Games ha deciso di dare maggiore spazio ai momenti che precedono queste situazioni e alle eventuali conseguenze derivanti da tali azioni: il "prima" e il "dopo" avranno un peso sostanzialmente maggiore rispetto al passato. Lucia si prepara a sparare durante un inseguimento in GTA 6 Ad esempio, in alcuni casi per accedere alla missione successiva della campagna dovremo procurarci il denaro necessario a organizzare il colpo, andando a rapinare una stazione di servizio o una gioielleria, oppure rubando un modello specifico di auto. A tal proposito potremo utilizzare un'app che segnala i veicoli più richiesti e fornisce informazioni sui loro sistemi di sicurezza e tracciamento. Le automobili più difficili da rubare potranno garantire guadagni maggiori, ma comporteranno rischi aggiuntivi. Anche le condizioni del mezzo al momento della consegna influiranno sul pagamento. In generale, tutta la gestione dei veicoli è stata ripensata, con anche l'introduzione di elementi come il livello di carburante e le anomalie del motore. Lucia e Jason durante un inseguimento in GTA 6 Una volta costruita la nostra piccola flotta, potremo richiamare un mezzo, farcelo consegnare e conservare nel bagagliaio le armi più ingombranti, reperibili anche presso gli armadietti di Ammu-Nation. Le pistole e gli oggetti occultabili potranno invece essere trasportati in maniera più disinvolta, nascoste sotto ai vestiti di Jason e Lucia.

Un meteo davvero sofisticato L'ampia anteprima di Edge include anche dettagli sul sofisticato meteo di GTA 6, che non si limiterà a rappresentare sullo schermo una successione di condizioni preimpostate come sole, pioggia e cielo coperto, bensì terrà conto di nuvole, vento, umidità, nebbia, orario e stagione, generando cambiamenti graduali. Uno sguardo alla Vice City di GTA 6 Potremo dunque osservare una tempesta formarsi in lontananza, con nuvole scure e lampi visibili all'orizzonte. Avvicinandoci, noteremo la pioggia investire progressivamente l'ambiente, le strade bagnarsi e gli edifici continuare a gocciolare anche dopo il passaggio del temporale, asciugandosi a velocità differenti. Il vento influenzerà inoltre la vegetazione, le nuvole e le onde. La conformazione della costa, la presenza di isole e gli edifici potranno modificare il comportamento dell'acqua, creando zone riparate e altre maggiormente esposte. Anche gli aerei e gli elicotteri risentiranno delle condizioni più severe, con turbolenze capaci di rendere il volo più impegnativo e, in casi estremi, provocare danni leggeri al velivolo. Uno scorcio notturno in GTA 6 Il ciclo giorno/notte sarà inoltre più lento rispetto a quello di GTA V: tramonti lunghi e notti che trascorrono lentamente consentiranno di apprezzare meglio la qualità visiva del mondo di gioco e dare maggiore respiro alle attività che si svolgono nelle ore notturne. La stessa geografia urbana è stata rivista per consegnarci strade più strette e credibili, con tutte le conseguenze del caso.

Mondo vivo L'open world di GTA 6 si pone come il più ambizioso di sempre per la serie targata Rockstar Games e potrà essere vissuto anche senza badare alla trama principale: la mappa si aprirà relativamente presto e consentirà ai giocatori di dirigersi verso nord per esplorare liberamente lo scenario senza dover seguire costantemente le missioni. Uno degli scenari di GTA 6 Potremo spostarci anche con i mezzi pubblici, che si tratti di autobus e treni, godendoci il paesaggio durante il viaggio; oppure acquistare sigarette e birra nei negozi, visitare un locale, svolgere attività "normali" all'interno di un'ambientazione credibile: in tal senso l'esperienza offerta dal nuovo capitolo sarà vicina a quella di un gioco di ruolo. L'idea è quella di non imporre un ritmo ai giocatori: chi desidera concentrarsi sulle missioni della campagna potrà farlo, mentre chi preferisce esplorare, osservare gli abitanti o lasciarsi distrarre da eventi casuali avrà numerose occasioni per riuscirci. In tal senso la struttura della città costituirà un solido supporto, grazie a quartieri con caratteristiche sociali, economiche e culturali differenti. Una parentesi festosa in GTA 6 Da queste peculiarità nascerà anche la satira, che è sempre stato uno degli elementi distintivi di Grand Theft Auto. Solo che, anziché partire da una tesi prestabilita, Rockstar vuole lasciare che l'umorismo emerga dall'osservazione dei luoghi e delle persone: un sobborgo particolarmente patriottico, una banda di motociclisti con legami con la polizia, una campagna elettorale locale, pubblicità, conversazioni e programmi televisivi contribuiranno a costruire questo aspetto.