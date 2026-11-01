Svelate le dimensioni di Zelda: Ocarina of Time, il remake pesa più dei capitoli recenti

La quantità di dati da scaricare e installare è pari a 27 GB, ovvero poco più di quanto abbiamo visto in The Legend of Zelda: Breath of the Wild , che curiosamente resta più ampio di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom , con il primo che raggiunge i 24 GB e il secondo che arriva a circa 20 GB.

In pratica, il remake è quasi mille volte più ampio in termini di dati, cosa che rappresenta un efficace esempio dell'evoluzione vista nel giro di poco più di 20 anni in termini di tecnologia, associata soprattutto alla grafica e agli elementi audiovisivi.

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Come fanno notare diversi commenti sotto il messaggio originale di Genki che ha pubblicato la foto scattata all'interno di un negozio giapponese ai codici download del nuovo capitolo, il confronto con l'originale è veramente impressionante.

Sarà anche su cartuccia

Quella illustrata nella foto è la versione digitale di The Legend of Zelda: Ocarina of Time, che viene venduta anche in negozio attraverso una tessera con codice per effettuare il download, ma il gioco è disponibile anche in versione fisica e, come da tradizione per i first party Nintendo, sarà interamente contenuto nella cartuccia e non sarà dunque una scheda con chiave di gioco.

La data di uscita è fissata per il 5 novembre e siamo dunque ormai veramente vicini al suo arrivo, con lancio previsto per la prossima settimana.

Nei giorni scorsi abbiamo visto un trailer che presenta le novità del remake per Nintendo Switch 2 rispetto all'originale, dopo il trailer panoramico che sintetizza tutte le caratteristiche del rifacimento tecnico totale del grande classico Nintendo.