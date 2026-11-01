Svelate le dimensioni di Zelda: Ocarina of Time, il remake pesa più dei capitoli recenti

Da una foto scattata agli stand giapponesi che riportano le prime copie di The Legend of Zelda: Ocarina of Time in versione digitale emergono anche le dimensioni del gioco, che a quanto pare pesa più di Breath of the Wild e Tears of the Kingdom.
La quantità di dati da scaricare e installare è pari a 27 GB, ovvero poco più di quanto abbiamo visto in The Legend of Zelda: Breath of the Wild, che curiosamente resta più ampio di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, con il primo che raggiunge i 24 GB e il secondo che arriva a circa 20 GB.
Questo rende in effetti The Legend of Zelda: Ocarina of Time un capitolo da record all'interno della serie, in quanto quello caratterizzato dalle dimensioni maggiori, in termini di spazio occupato, almeno per il momento.
800 volte più grande dell'originale
Come fanno notare diversi commenti sotto il messaggio originale di Genki che ha pubblicato la foto scattata all'interno di un negozio giapponese ai codici download del nuovo capitolo, il confronto con l'originale è veramente impressionante.
La cartuccia del vecchio The Legend of Zelda: Ocarina of Time su Nintendo 64 conteneva 32 MB di dati, ed era peraltro considerata decisamente capiente per gli standard dell'epoca.
In pratica, il remake è quasi mille volte più ampio in termini di dati, cosa che rappresenta un efficace esempio dell'evoluzione vista nel giro di poco più di 20 anni in termini di tecnologia, associata soprattutto alla grafica e agli elementi audiovisivi.
Sarà anche su cartuccia
Quella illustrata nella foto è la versione digitale di The Legend of Zelda: Ocarina of Time, che viene venduta anche in negozio attraverso una tessera con codice per effettuare il download, ma il gioco è disponibile anche in versione fisica e, come da tradizione per i first party Nintendo, sarà interamente contenuto nella cartuccia e non sarà dunque una scheda con chiave di gioco.
La data di uscita è fissata per il 5 novembre e siamo dunque ormai veramente vicini al suo arrivo, con lancio previsto per la prossima settimana.
Nei giorni scorsi abbiamo visto un trailer che presenta le novità del remake per Nintendo Switch 2 rispetto all'originale, dopo il trailer panoramico che sintetizza tutte le caratteristiche del rifacimento tecnico totale del grande classico Nintendo.