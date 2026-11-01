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Bungie dice di non comprare Marathon come "donazione" per supportare Destiny

Bungie ha chiarito che il futuro di Destiny non dipende dal successo di Marathon. Josh Deane invita i fan a giocare solo ciò che li interessa: "Non comprate Marathon come donazione".

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   01/11/2026
Uno scatto da Marathon

Bungie è intervenuta per chiarire alcuni commenti che avevano generato preoccupazione nella community nei confronti di Destiny, precisando che il futuro della serie non dipende dal successo commerciale di Marathon e che i giocatori non dovrebbero acquistare il nuovo sparatutto come forma di sostegno economico allo studio.

La vicenda nasce da un recente messaggio pubblicato da Josh Deane, Head of Product di Bungie, all'interno di un lungo aggiornamento dedicato al futuro del franchise Destiny. Nel testo, il dirigente aveva invitato le community di Destiny e Marathon a superare le tensioni degli ultimi mesi, sostenendo che "nulla può aiutarci a traghettarci verso il futuro più di un Marathon capace di evolversi rapidamente e diventare sostenibile".

Un passaggio che molti giocatori hanno interpretato come un implicito appello a sostenere Marathon per garantire il futuro di Bungie e, di conseguenza, anche quello di Destiny. Negli ultimi mesi, infatti, una parte della community ha accusato Marathon di aver sottratto risorse e personale a Destiny, contribuendo alle difficoltà che hanno portato Bungie a ridefinire i propri piani per il franchise.

Marathon cammina sulle sue gambe, così come Destiny

Di fronte alle interpretazioni emerse online, Deane è intervenuto direttamente sui social per chiarire la situazione, attribuendo parte della confusione alla formulazione del messaggio originale.

Al momento X/Twitter ha dei problemi
e non è possibile caricare il post

"In nessun modo il futuro di Destiny dipende da Marathon", ha spiegato il dirigente. "Giocate ciò che vi ispira, qualunque cosa sia. Speriamo semplicemente di poter raggiungere i nostri obiettivi su entrambi i fronti costruendo un rapporto migliore con l'intera community."

Il chiarimento è diventato ancora più esplicito quando un utente ha ipotizzato che Bungie stesse incoraggiando i fan ad acquistare Marathon anche senza l'intenzione di giocarlo, semplicemente per supportare lo studio. La risposta di Deane è stata netta: "Non comprate Marathon come una donazione e non offrite altro. È nostro compito presentarci con prodotti all'altezza delle vostre aspettative".

Marathon è talmente in crisi che è già finito in un Humble Bundle Marathon è talmente in crisi che è già finito in un Humble Bundle

Le dichiarazioni di Deane dovrebbero quindi rassicurare chi teme che il destino della storica serie sci-fi sia legato alle prestazioni del nuovo progetto. Sebbene un eventuale insuccesso di Marathon rappresenterebbe senza dubbio un problema per Bungie, lo studio sostiene che i piani già approvati per il futuro di Destiny proseguiranno indipendentemente dai risultati ottenuti dall'extraction shooter.

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