Bungie dice di non comprare Marathon come "donazione" per supportare Destiny

Bungie è intervenuta per chiarire alcuni commenti che avevano generato preoccupazione nella community nei confronti di Destiny, precisando che il futuro della serie non dipende dal successo commerciale di Marathon e che i giocatori non dovrebbero acquistare il nuovo sparatutto come forma di sostegno economico allo studio.

La vicenda nasce da un recente messaggio pubblicato da Josh Deane, Head of Product di Bungie, all'interno di un lungo aggiornamento dedicato al futuro del franchise Destiny. Nel testo, il dirigente aveva invitato le community di Destiny e Marathon a superare le tensioni degli ultimi mesi, sostenendo che "nulla può aiutarci a traghettarci verso il futuro più di un Marathon capace di evolversi rapidamente e diventare sostenibile".

Un passaggio che molti giocatori hanno interpretato come un implicito appello a sostenere Marathon per garantire il futuro di Bungie e, di conseguenza, anche quello di Destiny. Negli ultimi mesi, infatti, una parte della community ha accusato Marathon di aver sottratto risorse e personale a Destiny, contribuendo alle difficoltà che hanno portato Bungie a ridefinire i propri piani per il franchise.