Hideo Kojima ha fatto un cameo nel corto animato Prelude to The End dei My Chemical Romance

Pubblicato senza particolari anticipazioni, Prelude to The End è un corto in stop-motion della durata di circa sette minuti e mezzo diretto dall'artista Lauren Tsai e ispirato alla sua opera The Dying World. Il progetto funge da videoclip celebrativo per "The End." , il brano che apre The Black Parade, uno degli album più celebri della band statunitense.

Non è il primo cameo di Kojima

Nel corso del filmato, la protagonista Astrid controlla alcuni messaggi vocali ricevuti sul telefono e tra questi compare proprio quello dell'insegnante interpretato da Kojima, che la rimprovera per non aver consegnato in tempo un compito di giapponese.

"Astrid, i tuoi compiti di giapponese sono di nuovo in ritardo. È una cosa inaccettabi...", si sente dire dal personaggio di Kojima, prima che la registrazione si interrompa. La battuta insomma dura appena pochi secondi, ma è bastata per attirare l'attenzione dei fan sia dei videogiochi sia della celebre rock band americana.

In realtà non si tratta della prima incursione di Kojima lontano dai videogiochi. Nel corso degli anni il creativo ha collezionato numerosi cameo, sia nelle proprie produzioni sia in opere di altri autori. Lo stesso Kojima è apparso in Cyberpunk 2077 e Control, senza contare le numerose apparizioni e strizzate d'occhio presenti nella saga di Metal Gear Solid.

Questa collaborazione con i My Chemical Romance assume però un significato particolare considerando il noto legame di Kojima con la musica della band. Negli ultimi anni il director ha condiviso più volte sui social la propria passione per il gruppo guidato da Gerard Way, raccontando anche di aver assistito a un loro concerto nel 2022. Pochi giorni fa aveva inoltre mostrato sui social una copia in vinile dell'edizione celebrativa per il ventesimo anniversario di The Black Parade, dettaglio che molti fan hanno successivamente interpretato come un piccolo indizio del suo coinvolgimento nel progetto.

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Kojima non è inoltre l'unica presenza di rilievo nel corto. Tra i messaggi vocali ricevuti dalla protagonista trovano spazio anche contributi di altre personalità del mondo musicale, tra cui Phoebe Bridgers e Billie Eilish. E parlando di animazione, proprio nei giorni scorsi è stato annunciato anche Death Stranding: Isolations, una serie anime prodotta da Disney+ e ambientata nell'universo creato da Kojima.