Una nuova immagine di OD Knock è stata svelata da Kojima Productions

La ragazza sembra peraltro indossare un abito particolare, che per alcuni potrebbe essere una sorta di "divisa" utilizzata negli ospedali psichiatrici, ma non è facile capirlo per il momento, con l'insieme che crea un certo senso di inquietudine, sebbene l'espressione della Lillis non sia di terrore, quanto piuttosto di fascino o curiosità.

Cast e misteri

Per il resto, il poster dice poco altro: in alto possiamo vedere quello che è diventato lo slogan ufficiale di OD, ovvero "Per tutti i giocatori e gli urlatori", oltre al riferimento agli attori principali del cast, ovvero Sophia Lillis, Udo Kier e Hunter Schafer.

A questo proposito è interessante notare come Udo Kier rientri ancora nel cast come uno degli elementi principali, nonostante l'attore sia morto un anno fa, nel novembre del 2025: in effetti era già emersa l'idea che il suo personaggio sarebbe stato comunque presente in OD, nonostante tutto, ed evidentemente la produzione vuole mantenerlo come elemento di spicco.

Non è chiaro se l'attore avesse già effettuato tutti i lavori richiesti per il suo personaggio o se Kojima Productions abbia trovato qualche accordo per mantenere comunque le sue fattezze e il suo nome anche su elementi costruiti con altri attori, ma il suo nome resta un punto importante anche nella promozione del gioco.

Per il resto, rimaniamo in attesa di informazioni su OD, che potrebbe essere vicino a una sua nuova presentazione: in base a quello che sappiamo, l'horror dovrebbe essere il prossimo titolo a uscire da parte di Kojima Productions, mentre Physint, anche questo passato nelle mani di Xbox dopo l'abbandono di Sony, dovrebbe essere ancora piuttosto lontano.