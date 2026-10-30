Anche Celeste e TowerFall Ascension escono dall'Xbox Store per sostenere il boicottaggio di BDS contro Microsoft

Maddy Thorson, autrice di Celeste e TowerFall, ha annunciato che entrambi i giochi sono stati rimossi dall'Xbox Store. La decisione è stata comunicata attraverso un post pubblicato su Bluesky, nel quale la sviluppatrice ha spiegato che il team ha scelto di delistare i due titoli per sostenere la campagna di boicottaggio promossa dal movimento BDS (acronimo di Boycott, Divestment and Sanctions).

La notizia ha attirato particolare attenzione anche per il peso dei titoli coinvolti. Pubblicato nel 2018, Celeste è considerato uno dei platform indipendenti più importanti degli ultimi anni, diventando uno dei riferimenti della scena indie contemporanea. TowerFall Ascension, un frenetico gioco d'azione multiplayer incentrato su scontri con arco e frecce, è uscito originariamente nel 2014 e anche lui gode di un seguito particolarmente affezionato. Entrambe le opere sono state sviluppate dal team guidato da Maddy Thorson, Maddy Makes Games Inc., e hanno contribuito a costruire la reputazione dello studio all'interno della scena indipendente.

La scomparsa dei giochi dal catalogo digitale di Xbox era stata notata dai giocatori nelle scorse ore e aveva generato diverse speculazioni. Intervenendo direttamente sulla questione, Thorson ha chiarito sui social che la rimozione è stata una scelta deliberata e legata alle iniziative del BDS contro Microsoft.