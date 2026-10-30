Riscrivete la storia con Age of Empires IV: Anniversary Edition per PC in super offerta su Instant Gaming

Se siete appassionati di strategia in tempo reale e volete guidare imperi leggendari spendendo molto meno rispetto al listino, Age of Empires IV: Anniversary Edition per PC è protagonista di un'ottima promozione su Instant Gaming. Lo store espone un ribasso del 68% a schermo rispetto ai canonici 40 euro di listino, indicando un prezzo netto di 12,89 euro. Aggiungendo l'IVA al 22% prevista in Italia per l'acquisto di beni digitali, la spesa al momento del saldo equivale a 15,73 euro. Il confronto con il costo di partenza porta lo sconto reale a quasi il 61%, traducendosi in un risparmio effettivo di 24,27 euro. Potete fare riferimento al box o al link qui per accedere subito all'offerta e riscattare la chiave .

Civiltà asimmetriche, campagne documentaristiche e battaglie campali

Sviluppato da Relic Entertainment in collaborazione con World's Edge, questo quarto capitolo rinnova la formula del celebre franchise RTS mantenendone i pilastri storici: raccolta risorse (cibo, legno, oro e pietra), evoluzione attraverso quattro epoche storiche, costruzione della base e gestione tattica degli eserciti. L'elemento distintivo risiede nella forte asimmetria tra le fazioni: gli Inglesi eccellono nelle difese e negli arcieri a lungo raggio, i Mongoli possono smontare e spostare l'intero accampamento nomade sulla mappa, mentre il Sultanato di Delhi sfrutta potenti elefanti da guerra e ricerche tecnologiche gratuite ma legate al tempo. La modalità per giocatore singolo offre quattro ricche campagne storiche (dai Normanni alla Guerra dei Cent'Anni, passando per l'Impero Mongolo e l'ascesa di Mosca), narrate con filmati in stile documentario che fondono riprese reali con animazioni tridimensionali.

L'Anniversary Edition include il gioco base aggiornato e amplia la rosa delle fazioni introducendo le civiltà degli Ottomani e dei Maliani, ciascuna dotata di meccaniche uniche come il Consiglio Militare per i primi o l'estrazione passiva dell'oro e l'agguato furtivo per i secondi. Questa edizione porta in dote anche mappe inedite, ribilanciamenti completi, assedi navali rifiniti e una solida infrastruttura multiplayer per partite competitive classificate fino a otto giocatori o scontri cooperativi contro l'intelligenza artificiale. Il codice digitale acquistato sblocca la versione completa direttamente all'interno della libreria Steam per PC Windows, garantendo supporto a risoluzioni elevate, salvataggi in cloud e obiettivi della community.