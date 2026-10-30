Sonic Frontiers sfreccia su Instant Gaming a meno di 7 euro per PC: che aspettate a prenderlo?

Se volete sperimentare la rivoluzione a mappa aperta della saga a una cifra davvero minima, Sonic Frontiers per PC è attualmente protagonista di un taglio di prezzo imperdibile su Instant Gaming. Lo store espone un ribasso a schermo del 91% rispetto ai canonici 60 euro di listino, indicando una cifra netta di appena 5,69 euro. Aggiungendo l'IVA al 22% prevista in Italia per l'acquisto di chiavi digitali, il costo finale equivale a 6,94 euro. Il confronto con il prezzo originario conferma uno sconto reale di oltre l'88%, per un risparmio effettivo di 53,06 euro sul valore di partenza. Potete fare riferimento al box o al link qui per accedere subito all'offerta e riscattare la chiave .

Open-zone, Cyloop e Spazio Cibernetico: il gameplay di Sonic Frontiers

Sviluppato dal Sonic Team di SEGA, il titolo rinnova profondamente la formula storica del franchise introducendo la struttura a zone aperte. Inghiottito da un portale dimensionale insieme a Tails e Amy, Sonic si ritrova disperso sul misterioso arcipelago delle Starfall Islands, un tempo culla di una civiltà avanzata ormai estinta. Per liberare gli amici intrappolati in una dimensione digitale e recuperare i Chaos Emerald, dovrete sfrecciare tra ampi scenari naturali costellati di rampe di lancio, rotaie sospese, rompicapo ambientali e torri da scalare. Tra le abilità inedite spicca il Cyloop: tracciando un anello luminoso sul terreno a tutta velocità potrete attivare meccanismi, dissotterrare risorse e sbilanciare i nemici.

Il gameplay unisce la libera corsa a un vero e proprio albero delle abilità di combattimento, con combo rapide, schivate e contrattacchi indispensabili per neutralizzare guardiani robotici e colossali Titani, contro cui Sonic scatena la potenza di Super Sonic in battaglie su scala monumentale scandite da tracce rock. Lungo le isole potrete inoltre varcare i portali dello Spazio Cibernetico: livelli lineari a perdifiato ispirati alle ambientazioni classiche del brand dove ottenere chiavi per proseguire nell'avventura. Il codice digitale acquistato sblocca la versione completa direttamente sul client Steam per PC Windows, garantendo supporto a risoluzioni elevate, frame rate fluido, controller e salvataggi sincronizzati in cloud.

Qui trovate anche la nostra recensione di Sonic Frontiers.