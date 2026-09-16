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Il director di Sonic Frontiers vorrebbe ricreare due giochi di Sonic dell'era Nintendo Wii

Se avete amato Sonic e gli Anelli Segreti e Sonic e il Cavaliere Nero, sappiate che il director di Sonic Frontiers vorrebbe ricrearli.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   16/09/2026
Sonic Frontiers
Sonic Frontiers
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Morio Kishimoto, director di Sonic Frontiers, ha spiegato in un Q&A ufficiale di SEGA quali titoli della serie di Sonic vorrebbe ricreare.

Si tratta di due giochi dell'era Nintendo Wii.

Le parole del director di Sonic Frontiers

Kishimoto ha spiegato: "I titoli a cui ho lavorato sono Sonic e gli Anelli Segreti e Sonic e il Cavaliere Nero della serie Storybook. Sono stati in assoluto i primi giochi di Sonic a cui ho preso parte come membro del Sonic Team, uno dopo l'altro."

Sonic e il Cavaliere Nero
Sonic e il Cavaliere Nero

"Dopodiché ho fatto il mio debutto come director con Sonic Colours, ma questi due titoli sono estremamente importanti per me: attraverso di essi ho capito cosa significa davvero creare un gioco di Sonic, e ciò mi ha permesso di proseguire la mia carriera come game director della saga fino a oggi. Da allora ho continuato ad affinare le mie capacità, quindi penso di poter fare persino di meglio adesso! Voglio sfidare il me stesso del passato!"

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"Tra i titoli a cui non ho lavorato direttamente, sono particolarmente interessato a Sonic Unleashed, che ha gettato le basi per il level design dei livelli da Sonic Colours fino a Sonic Forces, e a Sonic the Hedgehog (2006), un imponente progetto sviluppato in contemporanea con Sonic e gli Anelli Segreti, poiché entrambi mi hanno lasciato un'impressione fortissima."

"A dire la verità, l'originale Sonic the Hedgehog per Mega Drive, che è stato la vera scintilla da cui è nata la mia ammirazione per il Sonic Team, ha avuto l'impatto più grande in assoluto sulla mia vita. Tuttavia, si tratta di un'opera talmente grandiosa che sarebbe presuntuoso da parte mia anche solo pensare di poterne fare un remake o di ricostruirla."

Ricordiamo infine che SEGA ha cancellato Sonic Blitz e chiuderà lo studio Rovio di Copenhagen.

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