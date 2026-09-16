Il controller GameSir G7 Pro Aimlabs Edition è al minimo storico su Amazon

Su Amazon è attualmente disponibile il controller GameSir G7 Pro Aimlabs Edition a 87,39 € rispetto al prezzo mediano di 114,99 €, permettendoti di risparmiare il 24%. Si tratta del prezzo minimo storico , per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto da GameSir e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo gratuitamente entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

GameSir Nexus migliorata e tanta personalizzazione

Si tratta di un accessorio Aimlabs ufficialmente certificato, ovvero di un'edizione esclusiva con un design particolare e abbonamento di un mese ad Aimlabs+ per migliorare allenamento e sessioni di gioco. Troviamo inoltre tripla connettività: cablata per Xbox, wireless 2,4G e Bluetooth. Potrai cambiare immediatamente modalità grazie a un pratico interruttore fisico. Troviamo inoltre leve Mag-Res TMR per una precisione fluida e anti-drift, mentre i cursori posteriori passano tra controllo analogico Hall Effect e attuazione istantanea a micro interruttore.

Accessori del controller GameSir G7 Pro

Il controller è inoltre dotato di due mini bumper e due pulsanti posteriori bloccabili per mappatura personalizzata. Il software GameSir Nexus è stato aggiornato, quindi potrai rimappare sensibilità giroscopio, curve di risposta delle leve e altro ancora. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.