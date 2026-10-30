The Legend of Zelda: Ocarina of Time per Switch 2 è in preordine su Amazon: mancano pochi giorni

Su Amazon è ancora possibile trovare in preordine l'edizione fisica di The Legend of Zelda: Ocarina of Time per Switch 2 a 69,99 €. Specifichiamo che le prime tirature avranno una speciale copertina laminata. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni dall'uscita, prevista per il 5 novembre 2026. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Un'esperienza rinnovata
Questo remake offre un'esperienza completamente rinnovata, con un comparto grafico nuovo ma lasciando inalterata la struttura di gioco e il level design. A cambiare è anche la telecamera che, se prima era fissa alle spalle di Link, adesso è liberamente ruotabile.
Anche l'interfaccia è più intuitiva, mentre il Borgo di Hyrule diventa una vera cittadina da esplorare nella sua interezza, mentre prima si limitava a una zona a inquadratura fissa. Inoltre, i filmati sono doppiati in italiano. Puoi scoprire ulteriori dettagli su Ocarina of Time Remake nel nostro articolo.