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The Legend of Zelda: Ocarina of Time per Switch 2 è in preordine su Amazon: mancano pochi giorni

Tra le proposte di Amazon troviamo ancora il preordine di The Legend of Zelda: Ocarina of Time per Switch 2. Le prime tirature si distingueranno per una copertina laminata.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   30/10/2026
The Legend of Zelda: Ocarina of Time per Switch 2
The Legend of Zelda: Ocarina of Time
The Legend of Zelda: Ocarina of Time
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Su Amazon è ancora possibile trovare in preordine l'edizione fisica di The Legend of Zelda: Ocarina of Time per Switch 2 a 69,99 €. Specifichiamo che le prime tirature avranno una speciale copertina laminata. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni dall'uscita, prevista per il 5 novembre 2026. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Un'esperienza rinnovata

Questo remake offre un'esperienza completamente rinnovata, con un comparto grafico nuovo ma lasciando inalterata la struttura di gioco e il level design. A cambiare è anche la telecamera che, se prima era fissa alle spalle di Link, adesso è liberamente ruotabile.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time remake ha un museo e una nuova modalità sui boss The Legend of Zelda: Ocarina of Time remake ha un museo e una nuova modalità sui boss

Anche l'interfaccia è più intuitiva, mentre il Borgo di Hyrule diventa una vera cittadina da esplorare nella sua interezza, mentre prima si limitava a una zona a inquadratura fissa. Inoltre, i filmati sono doppiati in italiano. Puoi scoprire ulteriori dettagli su Ocarina of Time Remake nel nostro articolo.

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