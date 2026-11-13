Sonic Frontiers per PC Steam sfreccia con uno sconto dell'89% su Instant Gaming

Se volete sfrecciare in libertà attraverso vaste ambientazioni tridimensionali, su Instant Gaming è disponibile Sonic Frontiers per PC Steam con un ribasso marcato rispetto al listino ufficiale . A fronte di un prezzo base di 60 euro, lo store applica un taglio a catalogo del 91%, mostrando una cifra netta di 5,49 euro. Calcolando l'IVA al 22%, la somma richiesta per l'acquisto sale a 6,70 euro, importo che corrisponde a uno sconto effettivo dell'89% e vi garantisce un risparmio reale di 53,30 euro. Per riscattare la chiave digitale e aggiungerla alla vostra libreria, potete utilizzare il box dedicato o il link all'offerta qui .

Zone aperte, combattimenti acrobatici e Cyber Spazio: l'avventura Sega su Steam

La vicenda prende il via quando Sonic, Amy, Tails e Knuckles vengono risucchiati da un misterioso wormhole e dispersi sulle Starfall Islands, un arcipelago punteggiato dalle rovine di un'antica civiltà scomparsa e sorvegliato da guardiani meccanici ostili. Nei panni del celebre riccio blu, dovrete attraversare cinque grandi isole dagli ecosistemi variegati per recuperare gli Smeraldi del Caos, liberare i compagni intrappolati tra le dimensioni e scoprire i retroscena legati all'enigmatica intelligenza artificiale Sage.

Sul piano del gameplay, il titolo abbandona la struttura lineare tradizionale per introdurre le cosiddette Open Zone, ampie aree esplorabili liberamente dove correre tra rotaie sospese, rampe, enigmi ambientali e percorsi platform. Il sistema di combattimento si affida a un albero delle abilità dedicato che combina schivate, parate, contrattacchi rapidi e il potere del Cyber Loop, una scia energetica con cui circondare e disarmare i nemici prima di sfidare i colossali Titani in spettacolari scontri aerei nei panni di Super Sonic. A spezzare l'esplorazione intervengono i portali del Cyber Spazio, brevi livelli arcade ad altissima velocità che rielaborano gli scenari storici della serie per ottenere le chiavi necessarie ad avanzare.

L'offerta riguarda la Standard Edition, che integra già tutti gli aggiornamenti gratuiti pubblicati dopo il debutto, inclusa la campagna aggiuntiva L'ultimo orizzonte in cui è possibile controllare direttamente anche Tails, Amy e Knuckles con abilità dedicate. Attivando il codice su Steam, il gioco si associa al vostro account, garantendo il doppiaggio e i sottotitoli completi in italiano, i salvataggi su cloud, gli obiettivi della libreria Valve e la piena compatibilità sia con controller sia con mouse e tastiera.