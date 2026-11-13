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Preordina Rayman Legends Retold su Amazon e ottieni diversi contenuti esclusivi

Tra le proposte di Amazon troviamo Rayman Legends Retold Launch Edition per Nintendo Switch 2 e PS5 con diversi contenuti e bonus esclusivi.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   13/11/2026
Rayman Legends Retold Launch Edition
Rayman Legends Retold
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Su Amazon è attualmente possibile preordinare Rayman Legends Retold Launch Edition per Nintendo Switch 2 e PS5 a 39,99 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo attraverso i box sottostanti: Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni dall'uscita, prevista per il 3 dicembre 2026. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Un grande classico dei platform

Prima di tutto, la Launch Edition include il gioco, Rayman Origins Enhanced Edition, la mappa della Radura dei sogni, 3 litografie premium e il pacchetto Hoodlum Havoc. Si tratta quindi di un'edizione perfetta per gli appassionati e per chi vuole recuperare un grande classico dei platform grazie a un'esperienza rinnovata. Potrai scoprire nuovi livelli musicali, cavalcare draghi, giocare in compagnia di amici grazie alla modalità cooperativa fino a 4 utenti e godere di controlli migliorati.

I contenuti della Launch Edition di Rayman Legends Retold
I contenuti della Launch Edition di Rayman Legends Retold

Inoltre, per gli utenti PS5 sarà disponibile gratuitamente una skin dedicata ad Astro Bot. Puoi scoprire le nostre impressioni sul gioco leggendo il nostro provato di Rayman Legends Retold.

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