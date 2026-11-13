DOOM: The Dark Ages per PC a metà prezzo su Instant Gaming: è la versione con il DLC Rivelazioni

Scontri brutali, mecha colossali e draghi cibernetici: l'inferno medievale su Steam

Sviluppato da id Software come prequel diretto di DOOM (2016) e DOOM Eternal, questo capitolo abbandona le stazioni spaziali futuristiche per catapultarvi in una guerra dark fantasy dall'estetica cupa e opprimente. Nei panni del DOOM Slayer, arma vivente al servizio di dei e sovrani, vi ritrovate a difendere i bastioni di Argent D'Nur dall'assedio incessante delle legioni infernali. La direzione artistica mescola architetture gotiche, fortezze assediate e tecnologie arcane, raccontando le origini della furia leggendaria del protagonista attraverso sequenze cinematografiche più presenti e una messa in scena cruda e viscerale.

Sul fronte del gameplay, il ritmo cambia sensibilmente rispetto all'agilità aerea vista in Eternal, trasformando lo Slayer in un vero e proprio carro armato inarrestabile ancorato al terreno. L'arsenale unisce bocche da fuoco pesanti dall'ispirazione medievale, come lo Sparateschi che tritura ossa per usarle come munizioni, al nuovo Scudo Motosega. Quest'ultimo strumento permette di parare i proiettili in arrivo, rispedire al mittente gli attacchi energetici con il giusto tempismo, sfondare le difese avversarie e falciare gruppi di demoni lanciandolo come un disco rotante. A spezzare gli scontri a piedi intervengono sezioni su larga scala in cui si prende il controllo dell'Atlan, un gigantesco mecha alto trenta piani impegnato a prendere a pugni titani demoniaci, oltre a fasi di volo in sella a un drago cibernetico armato di mitragliatrici.

Questa Edizione Premium arricchisce il gioco base con il DLC Rivelazioni dedicato alla campagna narrativa, l'artbook digitale, la colonna sonora originale e il pacchetto estetico Divinità, che include skin alternative per il protagonista, per il drago e per il mecha. L'intero comparto visivo gira sull'ultima evoluzione del motore proprietario id Tech, progettato per gestire orde numerose su schermo, illuminazione in ray tracing e prestazioni elevate. Riscattando la chiave su Steam, il titolo si lega al vostro account, con supporto completo ai salvataggi su cloud, agli obiettivi della libreria Valve e alla gestione reattiva dei comandi sia tramite mouse e tastiera sia con controller. Il tutto mentre id Software lavora a un nuovo gioco e arriva lo Slaughter Mode di DOOM: The Dark Ages - Revelations.