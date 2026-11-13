Slay the Spire 2 riceve il più grosso aggiornamento visto finora con nuove modalità e personaggi

Mega Crit ha pubblicato oggi quello che viene definito il più grosso aggiornamento visto finora per Slay the Spire 2, che porta con sé nuove modalità di gioco, un nuovo personaggio e varie altre novità per il celebre gioco di ruolo deckbuilder.
L'update v0.113.0 è disponibile da oggi in versione beta, a cui seguirà un lancio di un aggiornamento in versione definitiva, ma intanto possiamo già vedere i nuovi contenuti aggiunti che si presenta in quantità davvero notevole.
Gli elementi principali sono rappresentati dall'aggiunta del personaggio di The Fool e dall'arrivo di due nuove modalità, chiamata Blitz e Dread, in grado di ampliare in maniera notevole le possibilità di gioco.
The Fool, Blitz e Dread
Il nuovo personaggio, The Fool ("Il Matto") viene descritto come uno strano musicista che utilizza un arco e che sembra poco adatto alla sopravvivenza nel complicato mondo di The Spire 2, ma che a quanto pare ha diversi assi nella manica, in quanto è in grado di essere utilizzato attraverso varie strategie.
In ogni caso, Mega Crit ha fatto sapere che sta ancora lavorando al bilanciamento del gioco in modo da inserire al meglio The Fool nei meccanismi di scontro, dunque è possibile che la sua implementazione debba essere ulteriormente perfezionata, considerando che l'aggiornamento è ancora in fase di accesso anticipato.
Oltre al nuovo personaggio arrivano anche due nuove modalità. La prima è Blitz e rappresenta una modalità "condensata e caotica, incentrata sulla costruzione del mazzo", secondo la descrizione del team, dove viene rimossa la mappa e "l'oro non ha più importanza", a quanto pare.
L'altra è Dread, una modalità a "difficoltà brutale" che richiede di aver raggiunto il livello Ascension su tutti i personaggi, incluso il nuovo The Fool, per poter accedervi.
Update in beta, ecco come attivarlo
L'aggiornamento in questione è ancora in fase di beta, dunque non è nella sua versione definitiva ma può già essere provato in attesa del lancio in versione completa dei nuovi contenuti.
Per poter accedere al nuovo update v0.113.0 in anticipo potete andare sulle proprietà di Slay the Spire 2 su Steam, selezionare "Versioni del gioco e beta" e quindi selezionare "beta pubblica" dal menù, cosa che apre l'accesso a questo aggiornamento in anteprima.
A quanto pare, Mega Crit sta tenendo fede all'intenzione di concentrarsi su una quantità minore di aggiornamenti ma caratterizzati da dimensioni maggiori, considerando che questo sembra essere un update di una certa consistenza.
Allo stesso modo, lo scorso luglio era emerso un altro grosso aggiornamento con tante novità, all'interno di un percorso che sembra destinato a proseguire a lungo.