Slay the Spire 2 riceve il più grosso aggiornamento visto finora con nuove modalità e personaggi

Gli elementi principali sono rappresentati dall'aggiunta del personaggio di The Fool e dall'arrivo di due nuove modalità, chiamata Blitz e Dread, in grado di ampliare in maniera notevole le possibilità di gioco.

Mega Crit ha pubblicato oggi quello che viene definito il più grosso aggiornamento visto finora per Slay the Spire 2 , che porta con sé nuove modalità di gioco, un nuovo personaggio e varie altre novità per il celebre gioco di ruolo deckbuilder.

The Fool, Blitz e Dread

Il nuovo personaggio, The Fool ("Il Matto") viene descritto come uno strano musicista che utilizza un arco e che sembra poco adatto alla sopravvivenza nel complicato mondo di The Spire 2, ma che a quanto pare ha diversi assi nella manica, in quanto è in grado di essere utilizzato attraverso varie strategie.

In ogni caso, Mega Crit ha fatto sapere che sta ancora lavorando al bilanciamento del gioco in modo da inserire al meglio The Fool nei meccanismi di scontro, dunque è possibile che la sua implementazione debba essere ulteriormente perfezionata, considerando che l'aggiornamento è ancora in fase di accesso anticipato.

Oltre al nuovo personaggio arrivano anche due nuove modalità. La prima è Blitz e rappresenta una modalità "condensata e caotica, incentrata sulla costruzione del mazzo", secondo la descrizione del team, dove viene rimossa la mappa e "l'oro non ha più importanza", a quanto pare.

L'altra è Dread, una modalità a "difficoltà brutale" che richiede di aver raggiunto il livello Ascension su tutti i personaggi, incluso il nuovo The Fool, per poter accedervi.