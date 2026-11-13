Gli AirPods 5 sono in sconto su Amazon: custodia di ricarica wireless e cancellazione attiva del rumore

Su Amazon sono attualmente disponibili gli auricolari AirPods 5 a 149 € rispetto al prezzo consigliato di 169 €, permettendoti di risparmiare il 12%. Si tratta di un piccolo sconto che lo porta, però, al "minimo storico" per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarli tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto. Specifichiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni.
Traduzione in tempo reale e audio adattivo
Questi auricolari offrono una cancellazione attiva del rumore progettata per ridurre i rumori esterni. L'audio adattivo unisce la cancellazione del rumore e la modalità Trasparenza per offrirti un'esperienza ottimale. Inoltre, è presente la funzione "Rilevamento conversazione" che abbassa in automatico il volume degli auricolari quando inizi a parlare con qualcuno. A tal proposito, potrai comunicare facilmente grazie alla funzione "Traduzione in tempo reale" basata su Apple Intelligence, quindi ovviamente richiede un dispositivo compatibile.
L'autonomia è di cinque ore con la cancellazione attiva del rumore abilitata e di 22 ore utilizzando la custodia. Si tratta di un prodotto particolarmente apprezzato e affidabile. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.