PUBG Mobile Flash è ora disponibile gratis su iOS e Android: una versione ufficiale "alleggerita"

PUBG viene rilanciato su piattaforme mobile attraverso una versione ufficiale leggera dell'originale in versione portatile: PUBG Mobile Flash è disponibile da oggi gratuitamente su iOS e Android e rappresenta un gioco corrispondente all'originale ma con alcuni accorgimenti che ne snelliscono installazione e gestione.

Potete scaricare il gioco seguendo i link riportati qui sotto:

PUBG Mobile Flash su Google Play Store

PUBG Mobile Flash su App Store

Il download è gratuito e il gioco è una versione alternativa del titolo ufficiale, sempre da parte di Tencent e costruita in maniera tale da rappresentare un elemento meno dispendioso in termini di spazio nell'archivio interno dei dispositivi, pur mantenendo struttura ed elementi fondamentali del gioco.