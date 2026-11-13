PUBG Mobile Flash è ora disponibile gratis su iOS e Android: una versione ufficiale "alleggerita"

PUBG viene rilanciato su piattaforme mobile attraverso una versione ufficiale leggera dell'originale in versione portatile: PUBG Mobile Flash è disponibile da oggi gratuitamente su iOS e Android e rappresenta un gioco corrispondente all'originale ma con alcuni accorgimenti che ne snelliscono installazione e gestione.
Potete scaricare il gioco seguendo i link riportati qui sotto:
- PUBG Mobile Flash su Google Play Store
- PUBG Mobile Flash su App Store
Il download è gratuito e il gioco è una versione alternativa del titolo ufficiale, sempre da parte di Tencent e costruita in maniera tale da rappresentare un elemento meno dispendioso in termini di spazio nell'archivio interno dei dispositivi, pur mantenendo struttura ed elementi fondamentali del gioco.
Una versione snella di PUBG Mobile
PUBG Mobile Flash è dunque una versione snellita di PUBG Mobile, che mantiene le funzionalità principali del gioco originale riducendo alcuni elementi estetici e contenuti aggiuntivi in modo da mantenere sotto controllo lo spazio richiesto nell'archivio.
Si tratta, anche in questo caso, della versione costruita appositamente per i dispositivi mobile basati su iOS e Android dello sparatutto battle royale che ha praticamente costruito il celebre genere in questione.
La versione Flash si basa sulla mappa Erangel e sulla modalità Classic Battle Royale disponibili fin dall'inizio, proponendosi caratterizzato da un download iniziale inferiore a 1 GB su Android e 2 GB su iOS, dunque decisamente ristretto rispetto a quello standard.
L'app è comunque pienamente compatibile con il gioco originale: e prevede anche il multiplayer con utenti che utilizzano PUBG Mobile standard, oltre a mantenere account, partite, lista amici e oggetti sincronizzati tra le due versioni.
Anche il supporto attraverso gli aggiornamenti si presenta corrispondente a quello di PUBG Mobile, dunque la versione Flash progredirà di pari passo con quella standard anche dopo il lancio.
Totale controllo da parte degli utenti sui contenuti da installare
PUBG Mobile Flash risponde ad alcune richieste specifiche avanzate da parte della community di giocatori, consentendo in particolare di scaricare risorse aggiuntive quando giudicato necessario.
Si tratta insomma di un'esperienza modulare e personalizzabile che consente ai giocatori di scegliere di aggiungere elementi aggiuntivi come altre mappe, modalità di gioco, eventi e contenuti grafici in base alle proprie esigenze attraverso un nuovo sistema di download interno.
In questo modo si riducono spazio e richieste sull'hardware mobile: il gioco presenta anche una Lobby semplificata e icone leggere per ridurre ulteriormente lo spazio occupato, mentre le risorse grafiche in qualità superiore restano scaricabili a parte per chi le desidera.
In linea con questo principio, se un outfit o un oggetto cosmetico non è stato scaricato, verrà mostrato un outfit provvisorio fino al download manuale delle risorse corrispondenti, consentendo così di visualizzare l'aspetto originale.
Nel frattempo, per quanto riguarda il franchise in generale abbiamo visto che PUBG diventerà una serie TV prodotta da Netflix con Donald Glover, mentre l'extraction shooter PUBG: Black Budget è stato cancellato a meno di un anno dall'annuncio.