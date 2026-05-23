Un marito ha chiesto ai giocatori di PUBG di esaudire l'ultimo desiderio della moglie malata terminale, la risposta è stata commovente

Una storia nata all'interno della comunità di PUBG: Battlegrounds della Corea del Sud ha attirato l'attenzione collettiva dopo essere stata raccontata in televisione. Tutto è iniziato quando un uomo ha pubblicato un messaggio sul forum ufficiale del gioco chiedendo aiuto per realizzare l'ultimo desiderio della moglie, malata terminale di cancro : vivere almeno una volta una partita memorabile nel titolo che aveva sempre amato.

Persone disposte a farsi uccidere da mia moglie nel gioco

La vicenda risale a febbraio, quando un utente conosciuto online con il nome "Urban Mom" ha raccontato sul forum coreano di PUBG la situazione della moglie trentenne, colpita da un tumore allo stomaco in fase terminale con metastasi al peritoneo. Secondo quanto spiegato dall'uomo, le cure non stavano più dando risultati e le possibilità di intervento erano ormai esaurite.

Nel messaggio, il marito spiegava di non voler vedere la moglie trascorrere gli ultimi giorni soltanto in ospedale e chiedeva aiuto alla comunità del gioco per regalarle un ultimo momento felice. "Spero che ci siano persone disposte a farsi uccidere da mia moglie nel gioco, così da lasciarle un ricordo indimenticabile".

Il post si è diffuso rapidamente. In centinaia hanno risposto offrendosi di partecipare, mentre anche Krafton e diversi streamer locali hanno deciso di collaborare all'iniziativa.

Quella stessa sera è stata organizzata una partita personalizzata con 99 partecipanti dedicata esclusivamente alla coppia. In un accordo tacito, molti giocatori hanno scelto di lasciarsi eliminare volontariamente, permettendo alla donna di accumulare uccisioni nel corso del match. Alla fine della partita la giocatrice ha ottenuto 95 eliminazioni, conquistando il primo posto.

Sul finale è comparsa anche la storica frase simbolo del gioco, "Winner winner chicken dinner!". Più tardi il marito avrebbe raccontato che quello era stato il primo sorriso sincero mostrato dalla moglie dopo la diagnosi.

La storia è tornata al centro dell'attenzione questa settimana, dopo essere stata raccontata in un programma televisivo sudcoreano andato in onda lunedì 18 maggio. Durante la trasmissione è emerso che la coppia aveva persino preso in considerazione la sospensione delle cure e la firma di un ordine di non rianimazione, a causa delle sofferenze provocate dalla malattia.

Secondo quanto riportato nel programma, quell'esperienza condivisa con decine di sconosciuti avrebbe però restituito alla donna un temporaneo desiderio di continuare a vivere. In lacrime, il marito le aveva detto: "Viviamo semplicemente una vita normale. Ti prego... devi resistere".

La trasmissione si è conclusa confermando che la donna è morta dopo 117 giorni di lotta contro la malattia, poco prima del suo trentunesimo compleanno.

Anche la conduttrice e psichiatra sudcoreana Oh Eun-young si è mostrata commossa dal racconto. Rivolgendosi al marito, ha dichiarato: "Dopo aver percepito la tua sincerità, tua moglie ha sicuramente lasciato questo mondo portando con sé i ricordi più felici".