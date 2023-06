PUBG Mobile: ricavi per 10 miliardi di dollari, è il secondo gioco mobile più redditizio di sempre

C'è solo Honor of Kings di Tencent davanti a PUBG Mobile per ricavi complessivi nel mondo mobile e, in generale, nell'industria dei videogiochi. La versione mobile del gioco cui si deve l'esplosione del genere dei battle royale, lanciata a marzo 2018, ha infatti prodotto ricavi per 10 miliardi di dollari, una cifra davvero mostruosa.

Il dato è stato svelato dalla compagnia di analisi del mercato mobile Sensor Tower, che ha anche dato altre informazioni in merito. Ad esempio il 60,3% dei ricavi di PUBG Mobile proverrebbe dalla Cina, il 10,7% dagli USA, il 3,7% dal Giappone e l'1,6% dalla Corea del Sud.

Parlando di RpD (ricavi per download), la Cina è sempre in testa con 34,2 dollari, seguita dal Giappone con 31,8 dollari, dagli Stati Uniti con 15,9 dollari e dalla Corea del Sud con 7,9 dollari.

L'India, dove PUBG Mobile è chiamato Battlegrounds Mobile India, conta il 21,8% dei download complessivi. Le altre nazioni nella top 3 sono Cina (14,3%) e USA (5,9%). Purtroppo Sensor Tower non ha svelato il numero totale dei download.

Sviluppato dalla sussidiaria di Tencent, LightSpeed & Quantum, PUBG Mobile produce il 21,2% dei ricavi del colosso cinese, superato solo dal già citato Honor of Kings con il suo 26,3%. Per quanto riguarda Krafton, che possiede la proprietà intellettuale del gioco, PUBG Mobile è la fonte dell'87,4% dei suoi ricavi nel settore mobile.

Tencent attualmente gestisce due dei più grossi successi mobile degli ultimi due anni, proprio Honor of Kings e PUBG Mobile, che nel periodo dato hanno generato 5 miliardi e 4,5 miliardi di dollari di ricavi rispettivamente. Altri giochi nella top 5 sono Genshin Impact, Candy Crush Saga e Roblox.

Oltre a ciò, PUBG Mobile è il primo sparatutto mobile per ricavi, con la spesa per giocatore tripla rispetto a Free Fire, il suo rivale più prossimo.