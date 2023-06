Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, prezzo svelato per sbaglio da GOG

Questa mattina GOG ha attivato per sbaglio la pagina di Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, svelando quello che sarà il prezzo dell'espansione: 29,99€. Purtroppo non sono emersi altri dettagli, anche perché la pagina è stata rimossa immediatamente. Quindi c'è ancora da aspettare per conoscere la data di lancio.

Probabilmente ne sapremo di più su Cyberpunk 2077: Phantom Liberty stasera, durante il Summer Game Fest 2023, durante il quale dovrebbe essere mostrato un nuovo trailer.

Svelato il prezzo di Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Il prezzo di Cyberpunk 2077: Phantom Liberty appare decisamente ragionevole, visto che si parla dell'espansione più grossa di sempre per un titolo di CD Projekt Red. Per adesso i dettagli in merito sono molto generici. Ciò che sappiamo è che sarà ambientata in un nuovo distretto di Night City, chiamato Godtown e che ci sarà un nuovo personaggio, chiamato Reed, che sarà interpretato dall'attore Idris Elba.

Per il resto vi ricordiamo che Cyberpunk 2077: Phantom Liberty è in sviluppo per PC, PS5 e Xbox Series X/S.