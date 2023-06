Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, nuovi dettagli questo mese e un tour in arrivo

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty vedrà l'arrivo di nuovi dettagli questo mese e di un tour internazionale tramite cui CD Projekt RED presenterà l'espansione ai fan provenienti da tutto il mondo, toccando le città di Varsavia, Colonia, Tokyo, Beijing, Seoul, Parigi, San Paolo e Londra.

Sappiamo che Cyberpunk 2077: Phantom Liberty sarà al Summer Game Fest 2023, dunque è dall'evento organizzato da Geoff Keighley che arriveranno i dettagli in questione, mentre le tappe iniziali del tour non sono state probabilmente scelte a caso: Colonia significa Gamescom, Tokyo significa TGS e così via.

Non resta che capire se il tour promozionale si svolgerà anche dopo il lancio dell'espansione, che secondo un leaker avverrà ad agosto, o se bisognerà attendere più del previsto prima di poter mettere le mani sulla nuova avventura ambientata a Night City.

Per il momento lo studio polacco tiene la bocca cucita, promettendo però aggiornamenti in merito a breve: con ogni probabilità proprio a partire dal Summer Game Fest.