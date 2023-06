Amazon Luna, chiude il supporto all'app per PC e Mac: guai in vista per il servizio?

Amazon Luna chiude su PC e Mac: l'app della piattaforma streaming non potrà più essere scaricata dagli utenti (pur continuando a funzionare laddove la si sia già installata) e di conseguenza terminerà il supporto su queste piattaforme.

Come forse ricorderete, lo scorso marzo Amazon Luna è arrivata in Europa, sebbene non in Italia, ma molti addetti ai lavori vedono in questi ultimi sviluppi dei gran brutti segnali per il servizio di game streaming del colosso americano, che sembra aver generato grosse perdite finora.

Tolti PC e Mac, Amazon Luna e il suo catalogo di titoli potranno continuare a essere utilizzati sui dispositivi Fire TV, Fire Tablet, Chromebook, iPhone, iPad, terminali Android e determinati modelli di smart TV Samsung.

Incluso nell'abbonamento ad Amazon Prime, il servizio di Luna può anche essere acquistato a parte per 9,99 dollari al mese, mentre per quanto concerne i giochi è possibile comprarli tramite gli store di Luna+, Ubisoft e Jackbox Games.