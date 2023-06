Assassin's Creed: Codename Jade verrà mostrato all'Ubisoft Forward del prossimo 12 giugno: lo ha rivelato la casa francese, pubblicando contestualmente un nuovo artwork del gioco, che si pone come il progetto mobile più ambizioso di sempre per il franchise.

Annunciato lo scorso settembre, Assassin's Creed: Codename Jade è infatti un open world per iOS e Android che promette di riprendere le meccaniche tradizionali della serie ma appunto in ambito portatile, sfruttando le capacità degli attuali smartphone e tablet per consegnarci un'esperienza solida e d'impatto anche sul piano tecnico.

Certo, la presentazione ufficiale di Codename Jade all'Ubisoft Forward, che immaginiamo verrà utilizzata anche per rivelare il nome definitivo del gioco, è stata anticipata negli scorsi mesi da diversi leak anche abbastanza gravi, contenenti intere porzioni di gameplay tratte evidentemente da una build preliminare.

"Esci dall'ombra ed entra nel vasto mondo dell'antica Cina", recita il post di Ubisoft. "Scopri di più su Assassin's Creed: Codename Jade all'Ubisoft Forward del 12 giugno." Sappiamo peraltro che durante l'evento verrà presentato anche Assassin's Creed Nexus.