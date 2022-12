Assassin's Creed: Codename Jade, leak in quantità con nuovi video di gameplay

Assassin's Creed: Codename Jade è stato nuovamente vittima di leak che hanno rivelato in questo caso diversi video di gameplay tratti dal mobile game prodotto da Ubisoft, in arrivo nei prossimi mesi sui dispositivi iOS e Android.

Come sappiamo, la casa francese ha mandato inviti per provare l'alpha di Assassin's Creed: Codename Jade, pur celando il progetto sotto un nome fittizio, ma molti tester se ne stanno bellamente fregando delle clausole di riservatezza, catturando filmati del gioco e pubblicandoli in rete.

Qui sotto potete vedere il video di un'intera missione di Codename Jade, con il nostro personaggio che attraversa l'ampio open world sullo sfondo dell'antica Cina, raccoglie indizi, interagisce con diversi PNG e poi raggiunge il luogo dove si trova il suo obiettivo, chiudendo l'incarico con un bel salto della fede.

Qualitativamente c'è ben poco da dire: sebbene alcune geometrie tradiscano la natura mobile del progetto, in termini strutturali ci troviamo effettivamente di fronte a una riduzione fedele di Assassin's Creed, con tutte le sue meccaniche principali e un potenziale enorme per allargare la base d'utenza del franchise.

Se poi il titolo supporterà anche i controller Bluetooth, giocato sull'ampio schermo di un tablet potrebbe offrire un'esperienza davvero accattivante e significativa, sostanzialmente più evoluta rispetto alle media delle produzioni mobile.