Assassin's Creed: Codename Jade, Ubisoft sta mandando inviti per provare l'alpha?

Pare che Ubisoft stia mandando inviti per provare l'alpha di Assassin's Creed: Codename Jade sui dispositivi iOS. È infatti spuntato il link a un documento che consente di iscriversi ai test, che si svolgeranno nell'ambito dell'applicazione TestFlight.

Vittima di un leak che ha rivelato un video di gameplay, Assassin's Creed: Codename Jade non ha ancora un titolo ufficiale, ma si tratta di un episodio ambientato nell'antica Cina che promette di portare le meccaniche e la struttura tipiche di Assassin's Creed su mobile.

È interessante notare come nel documento il gioco venga chiamato con un altro nome in codice, Codename Explore, e definito un action RPG open world tripla A in cui sarà possibile affrontare spettacolari combattimenti e spostarsi utilizzando il parkour nelle città dello scenario.

Nel documento non è chiaro se verrà effettuata una selezione dei partecipanti, ma la cosa appare decisamente probabile, anche considerando un periodo di test che potrebbe protrarsi per qualcosa come ottanta giorni e contribuire così in maniera importante a rifinire l'esperienza in vista del lancio.

Lancio che, a questo punto, immaginiamo avverrà non prima del prossimo aprile: le tempistiche di sviluppo su mobile sono generalmente molto più rapide rispetto a PC e console, ma in questo caso parliamo di un progetto piuttosto ambizioso.