Pokémon Scarlatto e Violetto: in arrivo gli eventi Raid Teracristal di Cinderace e Delibird

Come riportato dal portale Serebii.net, Pokémon Scarlatto e Violetto nei prossimi giorni ospiteranno due nuovi eventi raid Teracristal. Il primo sarà a tema natalizio in quanto avrà come protagonista Delibird. Il secondo invece inizierà a fine anno e permetterà ai giocatori di acciuffare un esemplare di Cinderace particolarmente forte.

L'evento con Delibird si svolgerà dalle 01:00 italiane del 23 dicembre fino alle 00:59 del 26 dicembre 2022, con il Pokémon Consegna che apparirà nei raid di livello 1 - 5, con teratipo casuale.

A partire dalle 01:00 italiane del 30 dicembre 2022 fino alle 00:59 del 2 gennaio 2023 sarà il turno di Cinderace con teratipo Lotta. Il Pokémon apparirà solo nei raid di livello 7 con cristalli neri e avrà l'Emblema della Forza Assoluta. Si tratta dunque di un esemplare speciale e come nel caso del Charizard di tipo Drago, sarà possibile catturarne solo uno per salvataggio. L'evento tornerà successivamente tra il 13 gennaio e il 15 gennaio 2023.

Delibird

Vi ricordiamo che per partecipare agli eventi Raid Teracristal, dovrete collegare il vostro Nintendo Switch a Internet e per giocare insieme ad altri giocatori è necessario un abbonamento a Nintendo Switch Online. Inoltre, dovrete soddisfare le seguenti condizioni:

"Per incontrare i Pokémon che compariranno negli eventi Raid Teracristal sarà necessario aver scaricato le ultime News dal Poképortale. Le News dal Poképortale verranno scaricate automaticamente se la tua console Nintendo Switch è connessa a Internet."

"Puoi anche scaricare le ultime News dal Poképortale aprendo il menu con il pulsante X e selezionando Poképortale, poi Dono Segreto e infine Ricevi le News dal Poképortale. Per ricevere le ultime News dal Poképortale non è necessaria un'iscrizione a pagamento a Nintendo Switch Online."