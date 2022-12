Offerte Amazon: Xbox Series S in sconto a un prezzo ulteriormente ribassato

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare una Xbox Series S. Lo sconto segnalato è di 60.99€, ovvero uno sconto del 20%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per la console è 299.99€. In questo caso il venditore è Bacom, ma potete trovare anche una versione venduta e spedita da Amazon a pochi euro in più. Ricordiamo anche che il periodo di restituzione è inoltre esteso fino al 31 gennaio 2023.

Xbox Series S è la console "minore" di casa Microsoft. Permette di giocare a tutti i giochi Xbox One e Xbox Series X|S, anche se con prestazioni inferiori rispetto a Xbox Series X. Permette anche di giocare a una selezione di giochi Xbox Original e Xbox 360. Non include il lettore ottico, quindi è necessario giocare unicamente con i giochi in digitale. È una console perfetta da associare a Xbox Game Pass.

Vi segnaliamo inoltre che è disponibile il Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte selezionate dalla nostra redazione!

Xbox Series S

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.