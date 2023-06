Unreal Tournament 3: la riedizione free-to-play pare essere stata cancellata da Epic Games

Epic Games potrebbe aver cancellato i lavori sulla promessa riedizione di Unreal Tournament 3, mettendo la pietra tombale definitiva sull'intera serie. Il filone single player di Unreal era già morto da tempo e questa era l'unica speranza di vedere tornare almeno quello multigiocatore, considerando anche che Epic ha chiuso i server ufficiali dell'intera serie proprio in previsione di questo rilancio.

Annunciata a dicembre 2022, la nuova versione del gioco sarebbe dovuta chiamarsi Unreal Tournament III X, essere completamente gratuita, ma senza microtransazioni. A svelarne la cancellazione è stato l'utente Twitter Wario64, che ha condiviso un aggiornamento di SteamDB che mostra la cessazione delle attività sul gioco.

Naturalmente i fan storici della serie non l'hanno presa proprio bene, anche perché questa era davvero l'ultima possibilità di tornarci a giocare.

C'è da dire che per ora Epic non ha annunciato niente in merito, ma i movimenti su Steam sono decisamente eloquenti. Qualcosa di simile ha fatto anche Aspyr Media prima di annunciare che la fine dei lavori sul DLC dei contenuti tagliati di KOTOR 2.