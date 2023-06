4 posti veramente nerd a Los Angeles

Sarà anche famosa per Hollywood e i suoi iconici set cinematografici, ma Los Angeles non è solo glamour e star del cinema. Per gli appassionati di videogiochi che prima o poi faranno visita alla città degli angeli, abbiamo deciso di proporre alcuni posti all'insegna di pixel e joystick, e alcune cose da fare per "livellare" la vostra passione nerd.

Scum & Villainy Cantina Scum and Villainy Cantina si rifà principalmente a Star Wars ma omaggia anche altri universi nerd Situato nel cuore di Hollywood, Scum & Villainy Cantina è il ritrovo perfetto per i fan di Star Wars che vogliono bere qualche drink sentendosi circondati da droidi, cacciatori di taglie e Jedi in incognito. Una volta dentro ci si ritrova improvvisamente in una riproduzione della cantina di Star Wars, c'è una sala che sembra la stanza di una nave spaziale e nel retro la testa di un Rancor appesa al muro. Non mancano riferimenti anche ad altri mondi nerd, come Il Signore degli Anelli e i supereroi Marvel, con drink e snack a tema e serate speciali: il mercoledì quizzone nerd e il giovedì serata karaoke. Inizialmente Scum & Villainy Cantina doveva essere un "pop-up store", un locale aperto solo per un breve periodo, ma vista l'ottima accoglienza del pubblico e la grande richiesta si è deciso di tenerlo aperto.

The One Up Due file di cabinati arcade nel retro del The One Up Se però non siete fanatici di Star Wars, ma amate il retrogaming, il consiglio è di fare un salto al The One Up, un locale che celebra gli anni '80 e '90. Sui vari monitor si notano serie TV, film, pubblicità e giochi del passato: in uno gira un gameplay di Zelda: Ocarina of Time, in un altro il primo film delle Tartarughe Ninja, in uno ancora una puntata di Scooby Doo o un episodio di Alf. Il tutto mentre in sottofondo passa una curata playlist di ottima musica rock anni '80 e '90. Oltre ad avere una piacevole atmosfera nostalgica, The One Up ha anche una sala con una decina di cabinati in cui giocare gratuitamente a giochi arcade del passato come Galaga, Street Fighter 2 e Donkey Kong.

Playland Arcade Playland Arcade ha un'enorme quantità di cabinati vecchi e nuovi Un'icona che risale agli anni '50, il Playland Arcade presso il Pier di Santa Monica, il celebre molo che ha fatto da sfondo a tanti film famosi. Si tratta di un'enorme sala giochi, strabordante di videogiochi arcade vecchi e nuovi, flipper e giochi di ogni tipo. Da Dance Dance Revolution a Super Mario Bros., da Marvel vs. Capcom 2 ai più recenti Mario Kart Arcade e Luigi's Mansion. Preparatevi a spendere fiumi di gettoni nel tentativo di segnare il vostro record, mentre i giochi presenti sono perfetti per tutte le età e permettono di divertirsi anche in compagnia. Se poi siete stanchi di giocare, nei pressi del Pier di Santa Monica c'è la Third Street Promenade, una strada dedicata allo shopping piena di negozi, locali e artisti di strada.

Universal Studios Una delle aree più affascinanti degli Universal Studios è quella dedicata a Harry Potter Durante un viaggio a Los Angeles è immancabile una mezza giornata passata agli Universal Studios se volete sentirvi immersi in alcuni dei mondi di fantasia più famosi del cinema e della TV. Dall'area del parco dedicata a Jurassic Park alla Springfield dei Simpson, fino alla meravigliosa area dedicata a Harry Potter, che ricrea le vie di Hogsmeade e il castello di Hogwarts. Gli appassionati di videogiochi non possono non fare visita poi al Super Nintendo World, l'area degli Universal che ricrea il Regno dei Funghi di Super Mario.