Persona 3 Reload: svelato il pontenziale periodo di uscita del remake

Nelle ultime ore sono circolate in rete nuove indiscrezioni riguardo al presunto remake di Persona 3, che a quanto pare potrebbe chiamarsi Persona 3 Reload e arrivare nei negozi a novembre 2023.

Come segnalato sulle pagine di Insider Gaming da Tom Henderson, le prime informazioni al riguardo sono arrivate dall'utente di ResetERA I'm A Hero Too, che ha suggerito il titolo tramite una serie di messaggi criptici.

Poco dopo tale informazione è stata corroborata da みどりsu Twitter, che in passato ha svelato in anticipo varie informazioni sui giochi della serie Persona che poi si sono dimostrate veritiere. Stando a quest'ultima gola profonda, il gioco verrà annunciato l'11 giugno all'Xbox Games Showcase, con data di uscita prevista entro la fine del 2023, probabilmente novembre, sia su console Xbox che PlayStation.

Inoltre, sempre la stessa fonte afferma che durante il corso del 2023 verrà presentato ufficialmente anche Persona 6 e il misterioso Persona 5 T, che potrebbe trattarsi di uno spin-off del quinto capitolo.

Chiaramente sono tutte indiscrezioni da prendere con le pinze in attesa di comunicazioni ufficiali. C'è da dire tuttavia che specialmente nel caso del remake di Persona 3 sono usciti molti indizi che sembrerebbero confermare i rumor. Ad esempio mesi fa è apparso in rete un presunto video gameplay, mentre ieri è stato aggiornato il dominio di P3RE da parte di Atlus, suggerendo l'arrivo di un annuncio in pompa magna. Staremo a vedere.