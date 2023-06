Games With Gold, dev si trova pieno di lamentele per il servizio e dà degli idioti ai videogiocatori

Doc Burford di Mischief Games ha dato degli idioti a tutti quei videogiocatori che hanno lasciato una recensione negativa sotto ad Adios parlando non del titolo, ma della qualità del servizio che lo sta regalando, ossia Games With Gold di Microsoft.

Sostanzialmente in molti usano le recensioni ai giochi regalati mensilmente per piangere e lamentarsi del fatto che Microsoft non regala più tripla A e che i giochi gratuiti del PlayStation Plus sono migliori. Naturalmente ognuno può pensarla come vuole, ma a farne le spese sono come sempre gli sviluppatori, che hanno come unica colpa quella di aver concesso il loro gioco per il servizio.

Di fronte a un comportamento tanto irrazionale e dannoso, Burford non ci ha visto più e ha letteralmente sbroccato via twitter, in una sequela di tweet davvero gustosa: "Ehi, è uno schifo che diciate alla gente che il mio gioco è brutto perché Games with Gold non ha giochi AAA come PlayStation Plus. Evitate di lasciare queste recensioni di merda. Siamo passati da 4.4 a 3.3 a causa di questo, con gente arrabbiatissima perché non ci sono i controlli invertiti."

"Una recensione siete voi che dite a qualcuno che potrebbe darmi i soldi per fare un altro gioco, se valga la pena o no di acquistare il cazzo di gioco. Non è un posto con cui dare aria al vostro malcontento verso Games with Gold di Xbox. Non leggono queste recensioni e nemmeno le ricevono. Le ricevo io però."

"I videogiocatori riescono a essere dei cazzo di idioti. Ti danno un gioco gratis e tutto ciò che fai è lamentarti che questo mese non hai avuto Jurassic World Evolution 2 o che altro. Grazie per aver cagato sul mio piccolo gioco senza budget per il marketing. Grazie per aver messo sull'avviso le persone per delle ragioni così stupide."

"Dovevamo andare nei saldi perché le nostre recensioni erano ottime, ma ora non succederà??? Grazie mille??? Grazie per aver cliccato "il gioco è brutto" perché eravate troppo impegnati a frignare per il Plus."

Come dargli torto? Le recensioni di un gioco dovrebbero essere appunto recensioni di un gioco, non lamentele generiche, oltretutto per una situazione che va avanti da anni, visto che Microsoft ha evidentemente scelto di ridurre il budget per i giochi gratuiti dell'abbonamento Gold a favore di altri servizi.