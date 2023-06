PlayStation Plus: i giochi PS5 e PS4 di giugno 2023 sono disponibili da oggi

A partire da oggi, primo martedì del mese, i giochi gratis per PS5 e PS4 del PlayStation Plus di giugno 2023 sono disponibili per tutti gli abbonati ai tier Essential, Extra e Premium, che potranno dunque riscattarli e aggiungerli alla propria raccolta digitale.

Come riferito attraverso l'annuncio ufficiale di Sony della scorsa settimana, i giochi di questo mese del PS Plus sono i seguenti:

NBA 2K23 - PS5 e PS4

Jurassic World Evolution 2 - PS5 e PS4

Trek to Yomi - PS5 e PS4

I titoli in questione verranno messi a disposizione nella giornata di oggi, 6 giugno 2023, andando a sostituire quelli che erano disponibili nel mese di maggio 2023. Si tratta di tre giochi molto diversi tra loro per generi, tematiche e atmosfere, come potete vedere.

NBA 2K23 è il più recente capitolo della simulazione di basket annuale di 2K e Visual Concepts, che porta con sé alcuni miglioramenti tecnici e ovviamente le licenze aggiornate all'ultima stagione dell'NBA e della WNBA.

Presente ovviamente la modalità single player MyCareer e la modalità Carriera The W, oltre a una caterva di possibilità in multiplayer. Maggiori informazioni nella nostra recensione di NBA 2K23.

Jurassic World Evolution 2 è il secondo capitolo della simulazione gestionale sviluppata da Frontier sulla celebre licenza letteraria e cinematografica, ambientata dopo gli eventi di Jurassic World: il Regno Distrutto. I personaggi sono tratti direttamente dal film, ma quello che conta qui è la costruzione del proprio parco e la gestione delle varie specie di dinosauri in una simulazione piuttosto approfondita e dotata di diverse modalità, che vanno dalla storia al sandbox passando per gli "scenari" da completare.

Jurassic World Evolution 2, una panoramica su un parco

Lo potete conoscere meglio nella nostra recensione di Jurassic World Evolution 2.

Trek to Yomi è invece un action a scorrimento con una forte base narrativa, caratterizzato da una particolare ambientazione nipponica feudale che si ispira ai film sui samurai di Akira Kurosawa e simili, attraverso anche una veste grafica interamente in bianco e nero. Come spiegato nella nostra recensione di Trek to Yomi, il gioco è ambientato in Giappone durante il periodo Edo, e ci porta a seguire le gesta del giovane samurai Hiroki nel tentativo disperato di salvare il proprio villaggio dagli invasori e vendicare il proprio maestro.