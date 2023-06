Starfield: anche l'headset dedicato si mostra in video, oltre al controller

Continuano ad arrivare immagini e ora anche video su quelle che sembrano proprio essere le periferiche Xbox dedicate a Starfield, ora anche con un breve video sull'headset e un altro ancora sul controller, di cui manca a questo punto solo l'annuncio ufficiale.

Come potete vedere dai tweet riportati qui sotto da parte di eXtas1s, sia il controller che le cuffie di Starfield sembrano ormai stati immessi sul mercato, ancora prima dell'annuncio da parte di Microsoft che, a questo punto, dovrebbe arrivare a breve, forse già durante la conferenza Xbox Games Showcase dell'11 giugno.



Dopo aver visto varie immagini, in questo caso si tratta di due brevi video, uno dei quali illustra per la prima volta il vociferato headset che non era ancora comparso nei leak precedenti. Anche questo è caratterizzato dalle personalizzazioni custom che abbiamo visto sul controller, bianco con le strisce colorate di Constellation sull'archetto e le varie scritte e disegni in stile tecnologico-fantascientifico che riprendono lo stile di Starfield.



Per l'occasione è emerso anche un video sul controller, che ormai abbiamo visto un po' da tutte le angolazioni, con le confezioni che sembra siano ormai ben visibili negli espositori anche presso alcuni rivenditori in USA.

In base a quanto emerso, il controller dovrebbe costare 79,99 o 74,99 euro, mentre l'headset ha un prezzo di 124,99 dollari. Quest'ultimo sembra sia basato sul design dell'headset wireless ufficiale di Xbox Series X|S ma con tutte le caratterizzazioni grafiche a tema con Starfield.