Starfield: altre foto del controller Xbox a tema lo rendono sempre più verosimile

Assume consistenza l'idea che il controller Xbox a tema Starfield sia un accesso reale, con la pubblicazione online di ulteriori foto del dispositivo, almeno per quanto riguarda la sua presunta confezione ufficiale.

Di ufficiale a dire il vero non c'è ancora nulla: immagini e informazioni in questione non arrivano da Microsoft, che non ha ancora annunciato nulla al riguardo, ma la confezione raffigurata anche in queste nuove foto ha tutto l'aspetto di un prodotto reale, perché altrimenti sarebbe uno scherzo davvero ben fatto.



Le foto si riferiscono al retro e alla parte laterale di quella che dovrebbe essere la scatola del controller, di cui abbiamo visto la copertina frontale nella foto diffusa nei giorni scorsi. In queste nuove immagini possiamo vedere tutti i simboli e le informazioni tipiche che si trovano sui prodotti destinati al mercato internazionale in termini di accessori, cosa che sembra confermare ulteriormente la veridicità dell'oggetto in questione.

Le prime testimonianze di questo controller risalgono allo scorso aprile, ma all'epoca si pensava a un mock-up fatto particolarmente bene. A questo punto gli indizi cominciano a sembrare più convincenti e attendiamo delucidazioni da parte di Microsoft. Considerando la tendenza della compagnia a creare controller di vario tipo, l'idea di uno a tema Starfield sembra piuttosto verosimile.

Il controller in questione ha dettagli e colorazioni in linea con la tecnologia tipica di Starfield e con emblemi e design di Constellation, con grip e retro colorato a tema oltre a grilletti trasparenti con particolari meccanici visibili.