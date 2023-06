Starfield, il controller Xbox a tema è stato avvistato con una foto

Il controller Xbox a tema Starfield è stato avvistato sui social, con una foto della confezione che mostra appunto il dispositivo e le sue pregevoli personalizzazioni estetiche, ovviamente ispirate al titolo Bethesda.

Per il momento non sappiamo se lo scatto sia reale o se si tratti di un fake, ma il leak di alcuni giorni fa parla chiaro e arriva da una fonte praticamente infallibile, dunque se anche questa immagine dovesse rivelarsi un montaggio, ciò non significa che si discosti dalla realtà.

Peraltro billbil-kun ha parlato nel suo leak anche di prezzi, nello specifico 74,99€ per il già citato controller e 124,99€ per un headset che non compare nella foto, ma che a quanto sembra andrà a completare la linea di accessori che Microsoft dedicherà all'importante esclusiva Xbox in arrivo il prossimo 6 settembre.

Naturalmente per una conferma ufficiale bisognerà attendere l'Xbox Games Showcase e lo Starfield Direct, che verranno trasmessi il prossimo 11 giugno a partire dalle 19.00, ora italiana.