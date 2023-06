Final Fantasy 9 Remake rispunta tra i rumor, ma che tipo di remake vorreste?

In queste ore stanno spuntando nuovamente in rete rumor dedicati all'ampiamente chiacchierato Final Fantasy 9 Remake, uno dei molti giochi presenti nel leak di Nvidia. A parlare è "Im a Hero Too", leaker considerato affidabile dai moderatori di ResetEra e già gola profonda di vari progetti di SEGA.

Come sempre, i leak lasciamo un po' il tempo che trovano, visto che indipendentemente dall'esattezza di quanto riportato alla maggior parte dei giocatori interessa vedere effettivamente il gioco, non solo sapere che esiste. In ogni caso, è sempre interessante parlare delle possibilità e viene facile domandarsi quale tipo di remake potrebbe proporre Square Enix.

Negli ultimi anni Final Fantasy ha subito una deriva action, anche se con uno stile diverso da capitolo a capitolo. Non è quindi impossibile che anche con un potenziale Final Fantasy 9 Remake Square Enix decida di cambiare completamente il prodotto originale e proporre qualcosa di diverso, anche solo per inseguire i tempi e i gusti dei fan.

Lo stile dell'originale Final Fantasy 9 è ancora di prima qualità

Al tempo stesso, Square Enix chiaramente non vuole mettere da parte i JRPG più classici e negli ultimi anni ha dimostrato di essere pronta a proporre anche nuove saghe con sistemi di gioco più "vecchi": basta pensare a Octopath Traveler, che con il secondo capitolo ha profondamente colpito critica e pubblico. Final Fantasy 9, non certamente il capitolo della saga di maggior successo in termini di pure vendite, potrebbe quindi essere il nome giusto per proseguire in tale direzione, anche perché riproporre lo stesso sistema di combattimento a turni originale è molto più semplice rispetto a cambiare completamente direzione.

Anche lo stile grafico è in discussione. Ammodernando la grafica Square Enix potrebbe avere la tentazione di puntare sul fotorealismo, anche se ammettiamo preferiremmo per una grafica simile a quando proposto con Kingdom Hearts 3.

Final Fantasy 7 Remake ci ha insegnato che ammodernare e ampliare un capolavoro è possibile, quindi potremmo sperare di vedere nuovi contenuti anche per Final Fantasy 9 Remake (sempre che esista, si intende) ma ammettiamo che in questo caso preferiremmo un pacchetto completo in un sol colpo (altro motivo per cui rimanere fedeli ai combattimenti a turni è una nostra speranza).

Le possibilità sono molteplici, quindi, ma diteci: che tipo di remake vorreste? Parliamone.

