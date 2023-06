Offerte Amazon: Nintendo Switch Lite in sconto al prezzo minimo storico

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare Nintendo Switch Lite. Lo sconto segnalato è di 130€, ovvero del 14% rispetto al prezzo mediano. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo mediano per questo prodotto è 219.90€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre sulla piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da hitechmarket.

Nintendo Switch Lite è il modello esclusivamente portatile della famiglia di console Switch. Non può quindi essere connesso al televisore e i controller Joy-Con non possono essere scollegati. Vi è inoltre una breve lista di giochi che non supportano questa console. Alcune funzioni secondarie di alcuni giochi (che richiedono i Joy-Con scollegati) non sono inoltre supportate.