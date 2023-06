Marvel's Spider-Man 2, gli sviluppatori parlano dei toni più cupi del sequel

Marvel's Spider-Man 2 avrà dei toni più cupi rispetto al primo capitolo della serie, e gli sviluppatori del gioco (nella fattispecie il creative director Bryan Intihar e il game director Ryan Smith) ne hanno parlato nel corso di un'intervista.

"Che si tratti di Kraven (che abbiamo confermato nella sequenza iniziale del trailer di Marvel's Spider-Man 2 al PlayStation Showcase) oppure ovviamente di Venom, che abbiamo rivelato all'annuncio del gioco, o ancora del Simbionte e di Peter che si ritrova legato a esso, la storia avrà ovviamente degli elementi più cupi", ha detto Intihar. "Per noi si tratta semplicemente di essere rispettosi di questi personaggi e di ciò che possono offrire rispetto all'esperienza generale."

"Una cosa di cui abbiamo discusso parecchio, sia ai tempi di Marvel's Spider-Man che di Miles Morales, è che i nostri giochi abbiano cuore e umorismo", ha continuato il creative director. "Tutto sta a trovare un equilibrio fra le tematiche più oscure e i personaggi, ma anche raccontare una storia parecchio umana, in cui ci sono appunto cuore e umorismo. Penso sia stato quello a risultare più difficile, ma alla fine siamo riusciti a trovare un bilanciamento."

"Credo abbiate visto nel trailer che ci sono quei momenti con Ganke e Miles e il drone, e poi alla fine la parte con Peter che cambia atteggiamento e Miles che dice che non è mai stato così", ha detto invece il game director Ryan Smith. "Dunque sì, ci sono questi elementi umani, sia in una declinazione più seria, quando si vede il Simbionte e l'effetto che ha su Peter, ma anche con risvolti più leggeri."

Come sappiamo, l'attore di Peter Parker in Marvel's Spider-Man 2 ha studiato i comportamenti della dipendenza per creare Venom, e Intihar si è detto d'accordo con questo approccio. "Il tema della dipendenza è prevalente, specialmente a causa del Simbionte. Abbiamo fatto molte ricerche, non solo guardando alle precedenti storie con il Simbionte, ma anche guardando a quando Peter è collegato a esso, cercando di capire come ci si senta. Non posso rivelare troppo su come ciò influenzi la storia, ma abbiamo voluto trattare la questione molto seriamente."