Capcom Showcase annunciato: data e orario dell'evento di presentazione

Capcom ha annunciato un proprio evento di presentazione con il Capcom Showcase, che si aggiunge a quelli della Summer Game Fest all'interno della prossima settimana, precisamente alla mezzanotte tra il 12 e il 13 giugno.

L'account Twitter della Summer Game Fest ha dunque rivelato anche quest'altro appuntamento previsto per i prossimi giorni, che si va a piazzare proprio all'inizio della prossima settimana, il 12 giugno alle ore 3:00 pm orario PT che si traduce nel 13 giugno alle ore 00:00 (nella notte tra il 12 e il 13 giugno) secondo l'orario italiano.



Non sono stati diffusi dettagli sui contenuti dell'evento, ma tra i giochi noti potrebbero esserci il port di Ghost Trick: Detective Fantasma che è in arrivo questo mese, Exoprimal e anche Dragon's Dogma 2, sebbene questo abbia già avuto il suo trailer di presentazione durante il PlayStation Showcase.

Tra le novità possibili possiamo inserire anche la rumoreggiata espansione di Resident Evil 4 con protagonista Ada Wong, che potrebbe essere matura per una presentazione, oltre a possibili novità riguardanti Street Fighter 6 appena uscito.

Se vogliamo poi prendere in considerazione le speculazioni, rimane sempre il misterioso Pragmata di cui rimaniamo in attesa di informazioni, oltre ad altre possibili novità. Capcom si sta rivelando particolarmente attiva in questo periodo, dunque è davvero difficile porre dei limiti alle possibilità sulla sua presentazione, non resta che attendere l'evento e vedere di persona.