PlayStation Plus, giugno 2023: i giochi gratis PS5 e PS4 annunciati da Sony

Sony oggi ha annunciato ufficialmente i giochi PS5 e PS4 gratis di giugno 2023 per tutti gli abbonati a PlayStation Plus Essential, inclusi anche quelli iscritti a Extra e Premium. Ecco la lista completa.

NBA 2K23 - PS5 e PS4

Jurassic World Evolution - PS5 e PS4

Trek to Yomi - PS5 e PS4

I nuovi giochi gratuiti per PS5 e PS4 per gli abbonati a PS Plus saranno disponibili per il download a partire dal primo martedì del mese prossimo, quindi dal 6 giugno 2023. Questo significa anche che avete ancora pochi giorni per riscattare quelli di maggio 2023, che includono GRID Legends, Chivalry 2 e Descenders.

NBA 2K23 è l'ultima iterazione della serie sportiva sulla pallacanestro di 2K e Visual Concepts. I giocatori potranno competere nei panni delle proprie squadre e stelle della NBA e WNBA preferite, affrontare la modalità Carriera The W o creare un nuova promessa del basket in MyCarrer, giusto per citare alcune delle modalità disponibili. Non manca ovviamente anche la possibilità di giocare con e contro amici e altri giocatori grazie al multiplayer. Se volete saperne di più vi rimandiamo alla nostra recensione di NBA 2K23.

Jurassic World Evolution 2 è un simulatore gestionale realizzato da Frontier. Presenta una storia originale ambientata dopo gli eventi di Jurassic World: il Regno Distrutto, in cui ritroveremo alcuni personaggi del film, come il Dott. Ian Malcom e Claire Dearing. Come spiegato nella nostra recensione, l'obiettivo sarà quello di costruire un parco a tema con i dinosauri, costruendo edifici personalizzabili, assumendo scienziati e progettandolo in modo da soddisfare sia le esigenze dei dinosauri che dei visitatori

Infine, Trek to Yomi è un action a scorrimento single-player che si ispira ai film sui samurai, caratterizzato da uno stile visivo in bianco e nero. Ambientato in Giappone durante il periodo Edo, giocheremo nei panni del giovane samurai Hiroki, che torna alla vita per salvare il proprio villaggio dalle forze del male. Se volete saperne di più ecco la nostra recensione.

Che ne pensate dei nuovi giochi gratuiti del PlayStation Plus per PS5 e PS4 in arrivo a giugno 2023? Siete soddisfatti o speravate in qualcosa di differente? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.