Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged annunciato con trailer e data d'uscita

Mattel e Milestone hanno annunciato oggi Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged, ovvero il seguito del particolare gioco di guida arcade incentrato sulle celebri automobiline giocattolo della serie Hot Wheels presentato con un primo trailer, in arrivo con data d'uscita fissata per il 19 ottobre 2023 per PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.

Come dimostra anche il primo trailer di annuncio, si tratta di un seguito che prosegue precisamente lo stile utilizzato nel primo capitolo ma con alcune nuove meccaniche di gioco oltre a nuovi ambienti, stili di veicoli e modalità di gioco.

Viene dunque confermato quanto era emerso nel leak di qualche giorno fa, che aveva già fatto trapelare la possibilità di un annuncio a breve su Hot Wheels Unleashed 2. Tra le novità, troviamo ulteriori categorie di veicoli inedite, che aprono la porta a ulteriori modalità.

In totale, Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged conterrà oltre 130 veicoli, tra cui, per la prima volta, anche moto e ATV. Le categorie di veicoli Stock, Powered e Ultimate sono caratterizzate da prestazioni differenti, mentre i giocatori potranno personalizzare ulteriormente il proprio stile di guida utilizzando i punti abilità per acquistare specifici vantaggi e assemblare il proprio veicolo ideale.

Oltre a queste, altre novità arrivano sul fronte ambientazioni, con cinque nuovi scenari inediti che offrono superfici di gara uniche, in grado di influire in maniera sostanziale sulle performance dei veicoli per un'esperienza di gara più dinamica. I veicoli interagiranno inoltre con diversi oggetti sia in pista che fuori, rendendo le gare ancora più imprevedibili.

Il gameplay si arricchisce inoltre con l'introduzione di due nuove abilità: la schivata e il salto, che ampliano le possibilità di guida e le situazioni di gioco.

A queste si aggiunge anche la corsa laterale, che offre nuove possibilità tattiche per affrontare avversari e ostacoli a seconda delle situazioni in pista, trovando anche nuove scorciatoie e passaggi.

Sul fronte delle modalità di gioco, ci saranno alcune novità per quanto riguarda online e offline, come eventi specifici su alcuni stili di guida, e party con amici. Il multiplayer online è peraltro arricchito dalla presenza del cross-play, in questo caso.

Sul fronte single player, la modalità carriera è stata potenziata con l'introduzione di una storia incentrata su quattro personaggi originale: anche questa è una delle novità maggiori introdotte da Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged, che in questo modo approfondisce anche il gioco in singolo con tanto di scene d'intermezzo animate.

Infine, l'editor dei tracciati introduce enormi potenzialità per quanto riguarda l'incremento di contenuti, la personalizzazione dell'esperienza di gioco e la longevità in generale.