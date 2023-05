Hot Wheels Unleashed 2 Turbocharged svelato da un noto leaker, con dettagli sulle edizioni

Stando alle informazioni condivise billbil-kun, uno dei leaker più affidabili della rete, presto i ragazzi di Milestone presenteranno Hot Wheels Unleashed 2 Turbocharged, il sequel del racing arcade tutto incentrato sulle macchinine della Mattel.

In precedenza erano uscite delle indiscrezioni al riguardo sui social, ma ora la gola profonda afferma che il gioco "esiste e verrà pubblicato presto", seppur non può confermare se arriverà anche su PS4, Xbox One e Nintendo Switch come il suo predecessore.

In compenso ha svelato che al lancio oltre all'edizione standard, ci saranno anche una Deluxe e una Legendary Edition di Hot Wheels Unleashed 2 Turbocharged, che includeranno uno o più Pass Stagionali e vari DLC esclusivi. Nello specifico:

Deluxe Edition

Gioco base

Season Pass Vol. 1

DLC: Twin Mill, AR All-Star, Speed and Style e Honda Modern Classics

Bonus di prenotazione: Rust and Fast e Unstoppables

Legendary Edition

Gioco base

Season Pass Vol. 1

Season Pass Vol. 2

DLC: Twin Mill, AR All-Star, Speed and Style, Honda Modern Classics, Highway 35 WR,

Monster Trucks, Old but Gold e Mercedes-Benz

Bonus di prenotazione: Rust and Fast, Unstoppables, Speed Kings e Just a Scratch.

A questo punto non ci resta che attendere per scoprire se anche questa volta billbil-kun ha fatto centro con la sua soffiata o meno.

Hot Wheels Unleashed è stato capace di totalizzare due milioni di copie vendute e otto milioni di giocatori unici grazie a PlayStation Plus e Xbox Game Pass. Si tratta di un racing game arcade realizzato dallo studio italiano Milestone, in cui i giocatori gareggiano a bordo delle macchinine da collezione della Mattel in piste create in casa. Oltre a una modalità Carriera e modalità multiplayer, il gioco mette sul piatto anche un'interessante Track Builder, con cui i giocatori possono sbizzarrirsi nel creare nuovi circuiti. Se volete saperne di più ecco la nostra recensione di Hot Wheels Unleashed.