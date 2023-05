Honkai: Star Rail, rinviata la presentazione dell'update 1.1, ma ci sono 100 Stellar Jade extra

Hoyoverse ha deciso di rinviare la presentazione su Twitch e YouTube per il pubblico occidentale dell'update 1.1 di Honkai: Star Rail a causa di problemi tecnici. Non è andata infatti in onda oggi come annunciato in precedenza, bensì domani, 27 maggio, alle 05:30 italiane.

Un orario chiaramente molto scomodo per i giocatori europei, ma in compenso oltre gli immancabili codici promozionali con Stellar Jade gratis domani (che troverete nella nostra pagina dedicata) arriverà anche un ulteriore bonus di 100 Stellar Jade extra.

Un altra buona notizia è che la medesima presentazione per i giocatori cinesi è andata in onda senza ritardi e quindi sono già arrivati i primi dettagli dell'aggiornamento, come la data di uscita e i banner con nuovi personaggi giocabili.

Sappiamo quindi che la versione 1.1 di Honkai: Star Rail sarà disponibile dal 7 giugno 2023. Nella prima fase sarà disponibile il banner con il personaggio 5 stelle Silver Wolf, accompagnato da Asta, Dan Heng e Serval tra quelli con maggiori probabilità di ottenimento. Seguirà nella seconda fase il banner di Luocha, con Pela, Qingque e Yukong.

Tra gli eventi ce ne sarà uno dedicato a Silver Wolf in cui i giocatori dovranno imbrattare di graffiti la Herta Station con in palio un Light Cone a quattro stelle, i cui i dettagli al momento non sono noti in via ufficiale. Per tutte le altre informazioni attendiamo la livestream che andrà in onda all'alba di domani.