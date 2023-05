Daemon X Machina: Titanic Scion annunciato con un teaser trailer da Marvelous

Marvelous Entertainment e First Studio hanno annunciato con un teaser trailer il nuovo episodio della loro serie action a base di mech, Daemon X Machina: Titanic Scion. Per il momento il gioco non ha un periodo di uscita né piattaforme di riferimento.

A quasi tre anni dal lancio di Daemon X Machina su Nintendo Switch, il nuovo gioco sarà prodotto da Kenichiro Tsukuda e immaginiamo approderà senz'altro sulla console ibrida giapponese, mentre per eventuali altri dettagli bisognerà attendere.

Il teaser si limita infatti a confermare l'esistenza del progetto, mostrando un robot che viene attivato ed è pronto per lanciarsi in battaglia. Il publisher ha dichiarato che il nuovo capitolo segnerà il ritorno dell'azione indimenticabile con gli Arsenal vista al debutto del franchise.

Gli Arsenal sono appunto i mech che vengono utilizzati nel mondo di Daemon X Machina per affrontare le truppe robotiche di un'intelligenza artificiale ostile, determinata a portare la specie umana all'estinzione con i suoi temibili Immortal.

Ulteriori informazioni nella nostra recensione di Daemon X Machina.