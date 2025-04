Daemon x Machina: Titanic Scion ha una data d'uscita ufficiale, svelata durante il direct di Nintendo Switch 2

Il gioco sarà disponibile in un'edizione fisica standard a 69,99 euro, e in una Limited Edition che include una copia di Daemon X Machina: Titanic Scion, il CD della colonna sonora originale con 15 tracce, un catalogo, un set di tre flight tag, un set di tre patch e uno standee in acrilico a 99,99 euro.

In occasione del Direct dedicato a Nintendo Switch 2 , è stato presentato Daemon X Machina: Titanic Scion , di cui è stata svelata la data d'uscita . Uscirà per PlayStation 5, Xbox Series X e S, Nintendo Switch 2 e PC (Steam) il 5 settembre 2025 in tutto il mondo, come annunciato dall'editore Marvelous e dallo sviluppatore First Studio.

Tanti dettagli

Daemon X Machina: Titanic Scion sarà disponibile anche in formato digitale su tutte le piattaforme in un'edizione standard a 69,99 euro e in un'edizione Digital Deluxe, che include il gioco base e un pacchetto di espansione (contenuto scaricabile) con nuovi contenuti narrativi e opzioni di personalizzazione per Arsenal e Outer, a 89,99 euro. Ci sarà anche un'edizione Super Digital Deluxe, che include il gioco, il pacchetto di espansione, la colonna sonora digitale e un catalogo digitale a 99,99 euro.

"Vola in battaglia nel tuo Arsenal personalizzato, scatenando una varietà di attacchi su misura per il tuo stile di gioco. Prova l'ebbrezza del combattimento frenetico mentre esplori liberamente un mondo aperto letale e pericoloso, a terra o in aria." Ci racconta la descrizione ufficiale, che prosegue: "Dopo aver abbattuto i tuoi nemici, raccogli le loro armi ed equipaggiamenti e potenzia le tue abilità per espandere le tue opzioni sul campo di battaglia. Preparati per una cupa storia di fantascienza dove puoi affrontare titaniche battaglie contro i boss da solo o con un massimo di altri due giocatori online. Sia i nuovi giocatori che i veterani di Daemon X Machina troveranno qui un'avventura degna di nota."

Creato e prodotto da Kenichiro Tsukuda e caratterizzato dallo sbalorditivo design dei robot di Shoji Kawamori, Daemon X Machina: Titanic Scion è un capitolo completamente rinnovato ed evoluto della serie, con tante nuove opzioni, il primo per l'ultima generazione di console.

Le caratteristiche ufficiali parlano di un'epica avventura fantascientifica e di un gameplay accessibile ai neofiti. I giocatori potranno personalizzare a fondo il loro Arsenal, sia nel design che nell'equipaggiamento, con la possibilità di creare o recuperare nuove parti. Ci sarà anche una modalità multiplayer cooperativa e asincrona, per affrontare la sfida insieme agli amici.