Il lancio di Samsung Galaxy S25 Edge è di nuovo rimandato, secondo un rumor

Una delle novità principali nel settore degli smartphone di quest'anno risiede senz'ombra di dubbio nella corsa agli smartphone ultra-sottili, con i principali concorrenti rappresentati da Samsung Galaxy S25 Edge e iPhone 17 Air a contendersi il primato. Ci eravamo lasciati giusto qualche settimana fa con il rumor che indicava un'uscita a metà aprile per Samsung Galaxy S25 Edge, annunciato lo scorso gennaio in occasione dell'evento Galaxy Unpacked. Le cose potrebbero però cambiare, dal momento che una nuova indiscrezione ne suggerirebbe un' ulteriore rimando : scopriamone insieme tutti i dettagli.

Secondo quanto riportato dall'informatore Ice Universe , Samsung Galaxy S25 Edge potrebbe subire un ulteriore rimando rispetto all'uscita originariamente prevista per il 15 aprile. Si tratterebbe a conti fatti di un posticipo piuttosto improvviso e non preventivato, probabilmente riconducibile alla recente scomparsa di JH Han , vicepresidente di Samsung Electronics.

Quando uscirà Samsung Galaxy S25 Edge

Sulla base delle ultime dichiarazioni, quindi, Samsung Galaxy S25 Edge potrebbe vedere la luce nei mesi di maggio o giugno, a più di un mese di distanza dalla data prevista in origine.

Samsung Galaxy S25 Edge

Chiaramente è bene specificare come sempre che si tratta al momento di pure e semplici supposizioni, che dovranno essere confermate (o eventualmente smentite) in via ufficiale dalla compagnia produttrice. Restiamo dunque in attesa di ulteriori aggiornamenti in merito da Samsung, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi.