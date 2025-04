Gamelife e GameStop aprono le prenotazioni di Nintendo Switch 2: ecco come risparmiare con la permuta

Trovate Nintendo Switch 2 e relativi giochi e accessori su questa pagina di GameStop nel caso vogliate procedere con prenotazione e acquisto online, altrimenti potete dirigervi direttamente in uno dei negozi delle catene in questione.

La data di uscita è fissata per il 5 giugno e i prezzi sono quelli annunciati in via ufficiale: Nintendo Switch 2 può essere acquistata in versione "liscia" a 469,99€ o in bundle con Mario Kart World a 509,99 euro. Nello stesso periodo potranno essere acquistati anche vari accessori e giochi, ma vediamo intanto le opzioni di acquisto sulle console.

Ecco come prenotare e risparmiare da GameStop e Gamelife

È possibile prenotare Nintendo Switch 2 in versione standard o in bundle presso GameStop online, sul sito GameStop.it, pagandola per intero o sfruttando il pagamento dilazionato a rate mensili attraverso Klarna, oppure è possibile effettuare la prenotazione online e ritirare la console direttamente in negozio.

Il banner con l'offerta di permuta dell'usato per Nintendo Switch 2

Se si sceglie la procedura attraverso il negozio è necessario pagare la caparra di 150€ al momento della prenotazione, saldando poi la restante parte sempre in negozio al momento del ritiro e in questo caso si potrà approfittare anche degli sconti derivanti dalla permuta dell'usato.

Se si prenota Nintendo Switch 2 in negozio o si utilizza il servizio "prenota online e ritira in negozio" si potrà accedere a delle supervalutazioni specifiche per l'acquisto della nuova console, arrivando ad acquistarla per esempio a 239,99€ riportando Nintendo Switch OLED e due giochi validi per la promozione o anche a meno.

Questi sono alcuni esempi di valutazione dell'usato con permuta e il conseguente abbattimento del prezzo di Nintendo Switch 2, anche se ovviamente la questione va poi valutata più precisamente presso i negozi:

Nintendo Switch OLED + 2 giochi (o 4 con prezzo 24,99€) -230€

Nintendo Switch 32GB + 2 giochi (o 4 con prezzo 24,99€) -200€

Nintendo Switch Lite + 2 giochi (o 4 con prezzo 24,99€) -150€

PS5 + 2 giochi (o 4 con prezzo 24,99€) -310€

PS5 Digital -180€

PS5 Slim + 2 giochi (o 4 con prezzo 24,99€) - 350€

PS5 Slim Digital -150€

PS5 Slim -290€

Xbox Series X -220€

Xbox Series S -150€

La cifra preceduta dal "-" ovviamente si riferisce alla riduzione di prezzo applicata sul costo standard di Nintendo Switch 2.

Per poter accedere a queste promozioni è necessario riportare entro il 30 aprile almeno un gioco valido per la promozione tra quelli richiesti, mentre la console potrà essere consegnata al momento del ritiro di Nintendo Switch 2, quando avverrà la supervalutazione dell'usato.

È anche disponibile una speciale supervalutazione dell'usato sui giochi Nintendo Switch che consente di ottenere 35€ per ogni titolo riportato in occasione della prenotazione di Nintendo Switch 2.