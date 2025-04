I vecchi Joy-Con, Pro Controller e accessori funzionano su Nintendo Switch 2? Vediamo la compatibilità

Con il passaggio da una generazione all'altra, il funzionamento degli accessori della vecchia console sulla nuova non è per nulla scontato: dunque i vecchi Joy-Con, Pro Controller e accessori della prima Switch funzionano su Nintendo Switch 2? La tabella ufficiale segnala la compatibilità o meno dei singoli prodotti.

Buone notizie per i controller

Le buone notizie riguardano soprattutto i controller: i vecchi Joy-Con, il Pro Controller e i vari pad "storici" (le repliche dei controller NES, Super Nintendo, Nintendo 64 e Sega Mega Drive) funzionano praticamente tutti su Nintendo Switch 2, con alcune ovvie limitazioni.

Il Pro Controller è perfettamente compatibile, mentre in altri casi ci sono limitazioni forzate: i vecchi Joy-Con per esempio funzionano solo in wireless perché ovviamente non possono essere collegati fisicamente a Nintendo Switch 2, con quest'ultima che sfrutta un sistema di aggancio differente.

Totalmente incompatibili risultano invece diversi altri elementi come il Dock, i cavi di collegamento video e alimentazione, l'alimentatore, le microSD (Nintendo Switch 2 sfrutta il nuovo standard MicroSD Express) e ovviamente gli accessori progettati per i vecchi Joy-Con non funzionano con i nuovi controller.

Ricapitoliamo con una tabella riassuntiva:

Accessori Switch compatibili con Nintendo Switch 2:

Controller Joy-Con

Nintendo Switch Pro Controller

Nintendo Entertainment System Controller

Super Nintendo Entertainment System Controller

Nintendo 64 Controller

SEGA Genesis Control Pad

Adattatore controller Nintendo GameCube

Accessori Switch non compatibili con Nintendo Switch 2: