Wikipedia è in difficoltà a causa dei crawler IA

Dal gennaio 2024, Wikimedia Foundation ha registrato un incremento del 50% nella larghezza di banda utilizzata per il download di contenuti multimediali. Tuttavia, non si tratta di un improvviso interesse da parte degli utenti umani, ma piuttosto di un aumento del traffico generato dai bot IA che raschiano immagini, video, articoli e altri file con licenza aperta per addestrare modelli di intelligenza artificiale generativa.

Questa impennata di traffico automatico rischia di rallentare l'accesso alle pagine e ai contenuti di Wikimedia, specialmente durante eventi di grande interesse. Per esempio, quando l'ex presidente Jimmy Carter è morto a dicembre, l'elevato interesse per il video del suo dibattito presidenziale con Ronald Reagan ha causato rallentamenti nei tempi di caricamento delle pagine per alcuni utenti. Secondo Wikimedia, il problema non è il traffico umano, ma quello generato dai bot IA che rappresenta una minaccia crescente per la stabilità del sistema.