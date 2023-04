PlayStation Plus, maggio 2023: GRID Legends, Chivalry 2 e Descenders

Il catalogo di PlayStation Plus disponibile per tutte le tipologie di abbonati si espande a maggio 2023 con l'arrivo di tre nuovi giochi: GRID Legends, Chivalry 2 e Descenders. Esperienze molto diverse l'una dall'altra, in grado di catapultarci in pista al volante di auto velocissime, nel mezzo di una battaglia medievale o sui più spettacolari e pericolosi downhill da affrontare in sella a una mountain bike. I lettori di Multiplayer.it hanno apprezzato la varietà di questa selezione? Stando al nostro tradizionale sondaggio, purtroppo, pare proprio di no: il 60% degli utenti si è dichiarato per nulla soddisfatto dei giochi di maggio e il 22% poco soddisfatto, per un totale di feedback negativi pari all'82%.

GRID Legends GRID Legends, un inseguimento al tramonto Ultimo episodio della celebre serie prodotta da Electronic Arts, GRID Legends include un parco vetture composto da oltre cento veicoli di vario genere e ben centotrenta tracciati su cui gareggiare in giro per il mondo, anche all'interno di location inedite come Londra, Dubai e Strada Alpina. Ogni evento può essere personalizzato attraverso una specifica modalità che consente di creare regole speciali e impostare il meteo. Il fulcro dell'esperienza è però rappresentato dal single player narrativo Driven to Glory, in cui vestiremo i panni di un pilota determinato a farsi un nome nell'ambiente sfidando concorrenti ugualmente ambiziosi e talentuosi in un percorso pieno di azione, emozioni, sorprese e affascinanti retroscena, ispirato al documentario Drive to Survive. Come abbiamo scritto nella recensione di GRID Legends, purtroppo proprio la modalità storia finisce per deludere le aspettative, mentre alcuni elementi del gameplay come il grado di difficoltà e la frequenza degli incidenti appaiono mal bilanciati. Ad ogni modo, il modello di guida prevalentemente arcade, immediato e ben rifinito, insieme a un buon comparto tecnico rendono il titolo Codemasters piacevole e divertente.

Chivalry 2 Chivalry 2, le fazioni si scontrano sul campo di battaglia Anche il simulatore di assedio medievale firmato Torn Banner Studios debutta questo mese nel catalogo di PlayStation, portandosi dietro la frenesia e la spettacolarità delle sue partite competitive su larga scala. Chivalry 2 è questo e altro ancora: un action dotato di un sistema di combattimento sorprendentemente solido e di tante classi differenti da scegliere prima di lanciarci a testa bassa sul campo di battaglia. Al comando delle truppe che difendono una fortezza o che hanno il compito di espugnarla, potremo affrontare gli avversari utilizzando svariate armi e meccanismi, salire in groppa a un cavallo, lanciare frecce e altro ancora; il tutto nell'ambito di scontri a cui possono partecipare fino a sessantaquattro giocatori: ulteriori dettagli nella nostra recensione di Chivalry 2.

Descenders Descenders, il nostro personaggio alla guida di una mountain bike Volete fare un giro in bici? Descenders, lo sportivo estremo sviluppato da RageSquid, è pronto ad accontentarvi, facendovi salire in sella a una mountain bike e lanciandovi lungo una discesa estrema, a gran velocità, all'interno di scenari generati da un sistema procedurale e dunque sempre diversi, mentre evitiamo ostacoli e spicchiamo balzi accompagnati da una coinvolgente colonna sonora firmata. Pur non disponendo di una struttura particolarmente ricca sul fronte delle modalità, il gioco mette in campo tante idee interessanti, uno sfaccettato sistema di fazioni con cui gestire i punteggi, tanti oggetti da sbloccare man mano che si inanellano vittorie e potenziamenti istantanei in stile roguelike per sfruttare al meglio ogni percorso: ne abbiamo parlato nella recensione di Descenders.